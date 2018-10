venue en 3e position aux Municipales à Yamoussoukro: Rébecca Houphouët appelle au "calme et à la cohésion"

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Venue en 3è position aux élections municipales à Yamoussoukro (capitale politique ivoirienne), Houphouët Fêtè Rébecca a appelé lundi la population et partisans "au calme et à la cohésion sociale", dans un communiqué.

Houphouët Fêtè Rébecca appelle à la cohésion

"J’appelle au calme et à la cohésion sociale à Yamoussoukro, ville de paix", mentionne la note lue par le chargé de son communication de la candidate, Désiré M’Bra, à un déjeuner de presse.

Elle a invité la population ainsi que les candidats malheureux à se "soumettre" à la décision de la Commission électorale indépendante (CEI, organe en charge des élections en Côte d’Ivoire).

Elle a relevé certaines "irrégularités, intimidations et menaces" dont elle a été victime au cours du déroulement du scrutin du 13 octobre, mais se plie aux résultats des urnes communiqués par la CEI.

Absente à cette rencontre, M. M'Bra a félicité la presse pour son soutien lors de la campagne électorale au nom de la candidate.

Il a réaffirmé l’engagement d’Houphouët Rébecca a œuvré dans le sens du développement, jusqu’à ce que la ville de Yamoussoukro "retrouve son lustre d’antan".

Le 26 septembre (à deux jours de l’ouverture de la campagne électorale), le quartier général d’Houphouët Rébecca a été pillé et le vigile du QG tabassé.

Des représentants de la candidate bastonnés lors de la campagne électorale,ont fait savoir leur mécontentement auprès du préfet de région, Brou Kouamé lors d’une rencontre à Yamoussoukro.

Un peu plus de six millions d’électeurs ivoiriens étaient appelés aux urnes samedi pour élire les 200 maires et 31 présidents de conseils régionaux.

La frange du Front populaire ivoirien (FPI, opposition) conduite par Abou Drahamane Sangaré, a boycotté ces élections.

La CEI a commencé dimanche la proclamation des résultats par les municipales mais ceux du Plateau n’ont pas encore été annoncés.