Côte d'Ivoire : Municipales, Alpha Yaya triomphe des ministres RDR

Alpha Yaya Touré a été réélu à la Mairie de Gbon à l'issue des Municipales du 13 octobre dernier. Mais la tâche ne fut pas du tout aisée pour ce candidat indépendant proche de Soro contre qui des ministres RDR avaient sorti la grosse artillerie pour le voir échouer.

Alpha Yaya Touré rempile à la Mairie de Gbon

Connu pour ses prises de position en faveur de Guillaume Soro, l'Honorable Alpha Yaya Touré avait fort à faire lors des élections Municipales du week-end dernier. Dans la commune de Gbon où il était candidat à sa propre succession, ce membre de la GSK Team avait en face Koné Kassoum, le candidat du RHDP unifié pour qui des ministres issus du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) avaient déboursé de gros moyens pour favoriser son élection.

A en croire le Député-Maire pro-Soro qui bouscule le parti au pouvoir, la ministre Kandia Camara, également Secrétaire générale du RDR, n'a pas lésiné sur les moyens pour booster la campagne du candidat de la majorité présidentielle.

« Je ne savais pas que tu étais aussi généreuse, Mme la Secrétaire Générale », a lancé d'entrée Alpha Yaya à la ministre de l'Education nationale, puis, il ajoute : « En deux mois, tu as construit la résidence du candidat RHDP, "Papitou" de Gbon. Tu as acheté son véhicule de type 4×4. Tu as acheté celui de son directeur de campagne. Pour lui, tu as fait un don de kits scolaires d’une valeur de 112.000.000 aux enfants de Gbon. Tu as donné 20.000.000 à "Papitou" pour la pré-campagne. Pour cette période de campagne, tu lui as donné la bagatelle somme de 60.000.000. Tu as fait valider sa liste de 50 personnes pour le concours de Cafop. Jusqu’au point où le slogan de Papitou est : si vous me votez, tous vos enfants rentreront au Cafop. »

Avant de dénoncer les coups bas dont il a été l'objet : « Tu as mobilisé tous les cadres pour lui pour le dorloter l’encadrer pendant la campagne. Hum !!!Tous les cadres sont mobilisés pour lui au village. Et quant à moi, tu as ordonné au ministre Clément Nabo de bloquer mon activité qui m’a coûté la perte de plus de 700.000.000 de FCFA. »

Alpha Yaya Touré avait par ailleurs été brièvement interpellé par la gendarmerie de Gbon, le 9 octobre dernier, alors qu'il était en pleine campagne électorale. Le motif évoqué pour cette arrestation est que le Maire sortant avait employé des mercenaires pour sécuriser sa campagne.

D'autres cadres de la région, dont les ministres Marietou Koné et Bruno Nabagné Koné, ont également apporté leur soutien au candidat RHDP dans cette bataille contre Alpha Yaya.

Mais en fin de compte, le résultat des urnes a torné en faveur du Maire Alpha Yaya Touré, selon la proclamation faite par la Commission électorale indépendante (CEI) :

Gbon commune

Inscrits : 3 944

Votants : 2 530

Taux de participation : 64, 15%

Bulletins nuls : 27

Bulletins blancs : 30

Suffrages exprimés : 2 503

Touré Alpha Yaya indépendant : 1 455 V

Koné Kassoum RHDP : 1 018

Et un habitant de la localité de justifier cette victoire du frondeur du RDR en ces termes : « La population de Gbon ne se nourrit pas de titre mais d’actions concrètes. »