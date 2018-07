Côte d’Ivoire: Le député pro- Soro Touré Alpha Yaya à Ouattara, faut «nous laisser en paix»

Les propos se durcissent et la tension monte progressivement en Côte d’Ivoire entre le camp Soro Guillaume et celui du président Alassane Ouattara. Le député Touré Alpha Yaya s’est montré sec dans un message adressé au président Alassane Ouattara, qu’il accuse aussi de diviser les différents partis politiques ivoiriens.

Touré Alpha Yaya parle sèchement à Alassane Ouattara

La guerre entre les pro- Soro Guillaume et le camp Alassane Ouattara semblé déclarée. Alors qu’il est de plus en plus question de destituer le Président de l’Assemblée Nationale Soro Guillaume, Yaya Touré Alpha a volé au secours de son patron en disant au président Alassane Ouattara de les laisser en paix. Il a très exactement écrit sur son mur Facebook : « Destituer Le Pan Soro Guillaume de l’Assemblée Nationale serait de mettre en mal la cohésion et la stabilité de notre pays. Après avoir divisé le FPI voici le PDCI qui se divise. Je demande au Président Ouattara de nous laisser en paix, nous ne voulons plus de guerre dans notre pays. »

Le parlementaire ivoirien insinue donc que c’est le président de la République de Côte d’Ivoire M. Alassane Ouattara qui est à la base de la division au sein de différents partis politiques dans le pays. Il faut noter que le parti du président le Rassemblement des Républicains (RDR) auquel appartiennent Guillaume Soro et ses proches est lui aussi divisé puisqu’une partie de ses militants se reconnaitraient plus en l’ancien chef rebelle qu’en l’actuel président Alassane Ouattara.