Côte d’Ivoire: Le taux de chômage passe de 9% à 2% (Mamadou Touré)

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Mamadou Touré, a affirmé jeudi que le taux de chômage en Côte d’Ivoire a connu une baisse de 6% ces six dernières années en passant de 9% en 2012 à 2% en 2018.

Mamadou Touré assure que le taux de chômage est en baisse en Côte d'Ivoire

“La seule vraie enquête qui a été menée, a été faite en 2012 par le ministère de l’Emploi avec l’appui du Bureau international du travail (BIT) et la plus grosse structure de statistiques en Afrique qui a permis de sortir les premiers vrais chiffres. En 2012, ces chiffres disaient que nous avions 9% de chômeurs en Côte d’Ivoire.

Et nous sommes passés avec la dynamique économique à 5% de chômeurs et nous sommes descendus à 2%’’, a dit Mamadou Touré, lors d’une conférence de presse. Invité du press-club de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), une tribune d’échanges entre des journalistes et une personnalité.

M. Touré a animé la conférence dont le thème était : “le défi de la promotion et de l’emploi des jeunes en Côte d’Ivoire’’, dans une salle pleine de la maison de la presse au Plateau, centre des affaires d’Abidjan.

Selon lui, deux millions d’emplois ont été crées depuis l’arrivée au pouvoir du chef de l’Etat Alassane Ouattara en avril 2011. Aussi, a-t-il ajouté que le gouvernement envisageait de créer 98.642 emplois pour un coût de 68,6 milliards FCFA d’ici 2020.