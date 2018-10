Chine: Adoption d'une nouvelle loi sur les investissements étrangers

Dans le cadre de ses efforts destinés à stimuler la libéralisation des investissements, la Chine va accélérer le processus législatif de sa nouvelle loi sur les investissements étrangers, a annoncé le 25 octobre le ministère du Commerce.

Pékin veut accélérer les investissements étrangers

« La Chine maintiendra ses politiques stables, équitables, transparentes et prévisibles, tout en protégeant mieux les droits et intérêts légitimes des entreprises à capitaux étrangers », a déclaré Gao Feng, le porte-parole du ministère, lors d'une conférence de presse.

La nouvelle loi devrait combiner les trois lois actuelles sur les investissements étrangers afin de favoriser et de protéger ceux-ci. Elle restera dans la ligne des politiques de libéralisation et de facilitation de haut niveau du commerce et des investissements, et facilitera considérablement l'accès des entreprises étrangères aux marchés.

« Au cours des 40 années de réforme et d'ouverture, la Chine n'a jamais cessé de renforcer la protection et les services fournis aux investisseurs étrangers », a souligné M. Gao.

Commentant la croissance optimiste des sociétés étrangères nouvellement établies et le recours aux investissements étrangers au cours des trois premiers trimestres, M. Gao a affirmé que les investisseurs mondiaux avaient fait preuve d'une grande confiance dans l’ouverture croissante de la Chine.

Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (PNUD), la Chine était le principal destinataire des investissements directs étrangers (IDE) au premier semestre de 2018, tandis que, d'après la CNUCED, au niveau mondial, ces investissements ont chuté de 41% d'une année sur l'autre dans la même période, leur plus bas niveau en 10 ans, une information qui a fait dire à M. Gao que les données de la CNUCED corroboraient encore la confiance des investisseurs étrangers dans l'environnement et les perspectives d'investissement de la Chine.

(Source : Quotidien du Peuple)