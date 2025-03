L’artiste nigérian Davido et le Tanzanien Diamond Platnumz se joindront à une pléiade de stars ghanéennes pour une soirée musicale exceptionnelle à l’occasion du 41e anniversaire de Richard Nii Armah Quaye, fondateur et président du conseil d’administration de Bills Microcredit. L’événement se tiendra le samedi 22 mars sur la place de l’Indépendance, à Accra.

Jet privé, Bugatti et concert grandiose : Richard Quaye célèbre son 41e anniversaire en grande pompe

Pour cette célébration grandiose, les plus grandes stars ghanéennes seront de la partie, notamment Sarkodie, KiDi, Stonebwoy et Efya, qui promettent d’électriser la soirée avec leurs performances. L’engouement autour de cet anniversaire a déjà envahi les réseaux sociaux, notamment depuis que Richard Quaye a annoncé l’achat d’un jet privé personnalisé et d’une Bugatti Chiron sur sa page Instagram pour marquer cette étape symbolique de sa vie.

Dans une interview accordée à Graphic Showbiz, Richie Mensah de Lynx Entertainment, chef de projet de l’événement, a confirmé la participation de Sarkodie, KiDi, Stonebwoy et Efya, soulignant l’importance de cet anniversaire pour la musique ghanéenne. Avec des tubes à succès tels que « Can’t Let You Go », « Adonai », « Country Side » et « U Go Kill Me », Sarkodie, surnommé « le Propriétaire » par ses fans, promet une performance électrisante. Stonebwoy, sacré Artiste de l’année aux TGMA, apportera également toute son énergie sur scène avec des titres incontournables comme « Your Body », « Into the Future », « Everlasting » et « Nominate ».

De leur côté, KiDi et Efya, reconnues pour leur charisme scénique et leur talent, ajouteront une touche unique à cette soirée exceptionnelle.

Un événement incontournable pour la musique ghanéenne

Richard Mensah a exprimé son enthousiasme pour cette célébration, soulignant qu’il ne s’agit pas seulement d’un anniversaire, mais d’un véritable hommage à la scène musicale ghanéenne. « Davido et Diamond Platnumz sont confirmés pour la fête, mais je fais entièrement confiance aux artistes ghanéens pour offrir un spectacle exceptionnel. Cette soirée témoigne de l’appréciation des talents locaux et promet d’être un moment inoubliable pour les fans de musique africaine », a-t-il déclaré.



Un concert de prestige, des performances de haut niveau et une ambiance festive : la soirée du 22 mars à Accra s’annonce incontournable !