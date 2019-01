Guillaume Soro affirme qu’il fera ce qu’il pense être "juste pour l’intérêt de la Côte d’Ivoire

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, vice-président du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) qui s’est rapproché depuis peu du leader du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-allié de la mouvance au pouvoir), Henri Konan Bédié, a affirmé mercredi à Ferké (nord ivoirien) qu’il fera ce qu’il pense être "juste pour l’intérêt de la Côte d’Ivoire", à une cérémonie.

Guillaume Soro entend poursuivre ses actions pour réconcilier les Ivoiriens

"Je ferai ce que je pense juste pour l’intérêt de la Côte d’Ivoire", a déclaré M. Soro, souhaitant que "les Ivoiriens respectent (sa) liberté de penser", lors de la cérémonie d’investiture du maire entrant de Ferké, Kaweli Ouattara.

M. Soro a souhaité qu’on le laisse "décider ce qui est bon pour (lui) et de ce (qu’il) pense être bon pour la Côte d’Ivoire", face aux populations de la ville.

L’ancien ministre de l’Intégration, Adama Bictogo, (cadre RDR), avait demandé à Guillaume Soro de rendre "le tablier" s’il ne voulait pas rejoindre la coalition au pouvoir).

"Si on veut me faire du chantage avec un poste, on se trompe", a soutenu M. Soro, au cours de son intervention, ajoutant être "libre dans (sa tête).