Côte d'Ivoire - CPI : Procès Gbagbo et Blé Goudé, la France va s'enrichir

Le procès Gbagbo et Blé Goudé à la Cour Pénale Internationale (CPI) reprendra ce mardi dans une forme plus décisive que les fois précédentes. Le trésor public français peut commencer à se frotter les mains puisque le trafic internet du jour que vont capter les médias tricolores hors de leurs frontières devrait lui permettre de coffrer beaucoup d'argent.

Procès Gbagbo et Blé Goudé, c'est toujours la France qui gagne

Ce mardi 15 janvier 2019, la CPI va enfin se prononcer dans le procès Gbagbo et Blé Goudé qui tient en haleine la majorité des Africains. C’est aujourd’hui que les juges de cette cour de justice ont décidé de dire s’ils libéreront provisoirement Laurent Gbagbo et Blé Goudé, et s’ils les acquitteront ou pas. L’importance de la décision fait que plusieurs millions d’Africains prendront d’assaut le web.

C'est le footballeur anglais Gary Lineker qui avait lancé à la fin d'un match Allemagne - Angleterre, remporté par la Mannschaft aux tirs au but, "le football est un jeu qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne."

On pourrait dire que la politique africaine se joue entre fils de même pays, mais qu'à la fin c'est toujours la France qui gagne.

Pour souvenir, la France, cette grosse incohérente, avait refusé le recomptage des votes en Côte d'Ivoire après les élections présidentielles de 2010 contestées par Alassane Ouattara, donné perdant par la Cour suprême et par Laurent Gbagbo déclaré perdant par le président de la CEI. La France avait préféré, sur décision de son Nicolas Sarkozy de président et sa suite, de bombarder le palais présidentiel dans lequel était retranché Laurent Gbagbo, sa famille et les fonctionnaires du palais. Pas besoin de préciser que cet acte criminel impuni jusqu’à ce jour a occasionné la mort de plusieurs civiles.

Laurent Gbagbo ne reconnaissait pas et ne reconnait d'ailleurs toujours pas la victoire jamais prouvée d'Alassane Ouattara à cette élection, malgré les bombes larguées sur sa tête par les rois de la "démocratie". L'ancien colonisateur toujours prompt à délaisser ses « gilets jaunes » pour s'inviter dans les affaires africaines sera une fois de plus bénéficiaire dans le procès Gbagbo, quel que soit son verdict, puisque ses médias qui paient ses impôts à son trésor public vont briller ce jour.

D’ailleurs Jean-Yves Le Drian (ministre de l'Europe et des Affaires étrangères) prépare à ses médias français un petit remake de ce qui s’est passé en Côte d’Ivoire. Le mec est socialiste quoi ! Il s’est permis de dire sur Cnews, que les résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo qui donnaient Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle n'étaient "pas conformes" et que l'opposant Martin Fayulu en était "a priori" le vainqueur. Exactement le type de conneries que peuvent oser les seuls politiciens français dans ce monde.

Depuis, plus de 100 personnes ont été tuées dans cette contestation encouragée en RDC par la France. Peut-être que les pilotes français ont commencé à préparer leurs rafales au décollage pour aller imposer la démocratie au Congo, ne sait-on jamais avec ces gens…

Il ne sera en tout cas pas étonnant de voir cette même France politique pondre des résolutions de crise à l'ONU pour faire son intéressante comme si elle avait déjà pu régler un conflit...

Pour en revenir au procès Gbagbo et Blé Goudé, les médias français vont une nouvelle fois déballer la grosse artillerie pour aspirer tous les clics de personnes désireuses de s'informer sur la décision des juges de la CPI. Pour ce cas Gbagbo et Blé Goudé Charles, RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, et même Le Monde... vont multiplier les contenus aussi vides de news les uns que les autres avec des titres aguicheurs, puisque de toute façon ce procès sera en direct sur le site de la CPI et que nous verrons et entendrons tous la même chose.

Ils inonderont assurément le web de leur version de l’histoire pour capter comme toujours tous les budgets publicitaires que vont leur verser poliment les régies publicitaires de Côte d'Ivoire, du Cameroun, et de tous les pays où ce procès Gbagbo et Blé Goudé passionne.