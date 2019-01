Mali: Loubos Kosik, ex-espion slovaque, enlevé par un commando à Bamako

Qui a osé enlever Loubos Kosik en pleine capitale malienne ? Cette interrogation est d'autant plus opportune que l'ancien agent des services secrets slovaques reste jusque-là introuvable depuis son enlèvement spectaculaire, le 15 janvier dernier.

Mystère autour du rapt de Loubos Kosik

Depuis la mise sous coupe du nord du pays par des groupes jihadistes, le Mali est devenu le théâtre d'une succession d'attaques terroristes, d'attentats-suicides, de kamikazes et autres enlèvements ciblés. Qui ne se souvient pas de l'attaque de l'Hôtel Radisson Blu à Bamako le 20 novembre 2015 ?

C'est donc dans ce climat de suspicion généralisée que Loubos Kosik a été enlevé, le 15 janvier 2019, à Bamako. Cet enlèvement de ce ressortissant slovaque a été on ne peut plus spectaculaire que Michel Désert, un membre du comité de soutien qui réclame sa libération, relate encore les faits avec une vive émotion :

« Près d’une quinzaine de personnes, quatre véhicules, plus des motos, ont encerclé la maison où il était et il a été extradé de cette maison, sorti, enlevé de cette maison. Depuis, on ne sait pas où il est, il a disparu. Et on se pose de grosses questions, et on s’inquiète ».

Notons que Loubos Kosik est un ex-officier des services secrets slovaques (SIS). Auteur présumé d'un rapt dans son pays en 1995, l'ancien espion s'était retranché à Bamako, la capitale malienne, où il s'est reconverti en responsable d’une salle de sport. Les autorités slovaques avaient demandé à leurs homologues maliennes d'extrader l'ancien membre des services secrets, mais ces dernières n'ont pas voulu obtempérer, malgré l'arrestation de Loubos Kosik en 2016.

Plus d'une semaine après, le mystère demeure donc entier sur les auteurs de l'enlèvement du Slovaque.