Football : La Côte d’Ivoire organisera la CAN 2013

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Ahmad Ahmad a confirmé mardi l’attribution de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 à la Côte d’Ivoire, à l’issue d’une audience avec le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara.

Le Cameroun désigné organisateur de la CAN 2021

“ Aujourd’hui je suis venu ici et je remercie sincèrement la Côte d’Ivoire d’avoir compris cet aspect de solidarité pour soutenir ce glissement. En 2021, la CAN sera au Cameroun. La Côte d’Ivoire en 2023 et en 2015 la Guinée’’, a déclaré le président de la CAF, Ahmad Ahmad, au palais présidentiel, au sortie d’une audience avec M. Ouattara.

M. Ahmad, au côté duquel se tenait le ministre des Sports, Paulin Danho et le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) Sidy Diallo, a indiqué que le Cameroun était “à 80% de réalisation’’´des travaux.

Aussi, a-t-il ajouté que la Guinée souhaitait co-organiser l’édition de 2025 avec un autre pays.

“La CAF est favorable à la co-organisation’’, a-t-il poursuivi.

A sa suite, le ministre ivoirien de Sports a indiqué que le gouvernement prenait “acte’’ de la décision de la CAF.

Lundi la Confédération africaine de football (CAF) , avait indiqué que la Coupe d’Afrique des Nations qui était initialement prévue du 13 juin au 15 juillet en Egypte avait été repoussée d’une semaine, soit du 21 juin au 19 juillet, en raison de la fête musulmane de Ramada