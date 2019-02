Côte d’Ivoire: La Cour d’appel ordonne "la libération immédiate" de Lobognon

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Condamné en première instance le 29 janvier à un an de prison ferme pour “divulgation de fausses nouvelles’’, l’ex-ministre ivoirien des Sports et député Alain Lobognon, proche de l’ancien président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro, a été libéré mercredi à l’issue d’un procès en appel en dépit d’une condamnation à six mois avec sursis, a-t-on constaté.

Le député de Fresco, Alain Lobognon recouvre la liberté

Contrairement au procès en première instance qui s’était déroulé dans un climat tendu, marqué notamment par le départ des avocats de la défense, qui protestaient contre le rejet des exceptions qu’ils avaient soulevés, cette audience en appel a débuté vers 10H00 Gmt avec beaucoup moins de tension.

Cette fois, le député a été, par exemple, autorisé par le juge à arborer en bandoulière son écharpe de député, tout comme l’ancienne ministre de la Communication Affoussy Bamba, inscrite au barreau de Paris, a pu se joindre à l’équipe de la Défense pour assister M. Lobognon.

Au terme d’environ sept heures de débats, le juge a ordonné “la mise en liberté immédiate’’ du député, condamné toutefois à six mois de prison avec sursis comme requis par le procureur.

Alain Lobognon avait été placé en détention le 15 janvier, après avoir été inculpé pour “divulgation de fausses nouvelles et incitation à la violence’’ à la suite d’un tweet qui annonçait l’arrestation du député issu du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Jacques Ehouo, nouveau maire élu de la commune du Plateau, poursuivi pour détournements de fonds, et dont l’installation à la tête de la mairie a été annulée par le gouvernement.

Au terme du procès en première instance le 29 janvier, M. Lobognon avait été condamné à un an de prison ferme et au paiement de 300.000 F CFA d’amende.