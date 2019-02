Côte D’Ivoire: "On doit être humble, quand on est au pouvoir" (Soro)

Pour l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d‘Ivoire, Guillaume Soro, a affirmé mardi à Abidjan, "on doit être humble quand on est au pouvoir", lors d’une rencontre avec des chefs traditionnels.

Guillaume Soro appelle les Ivoiriens àç prendre leur "responsabilité"

“Quand on est au pouvoir, ce n’est pas pour créer des problèmes aux gens. Quand on est au pouvoir, on doit être humble, on ne l’utilise pas pour écraser ses concitoyens’’, a conseillé M. Soro, qui recevait à son domicile abidjanais de Marcory, une délégation de chefs traditionnels Atchans.

Face à ses hôtes, M. Soro, qui se pose désormais comme un opposant depuis sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale le 08 février, a dressé un réquisitoire contre le pouvoir d’Abidjan, accusé d’exercer des pressions et des menaces contre ses proches.

“Tant que chacun de nous ne prendra pas ses responsabilités, il n’y aura pas de démocratie dans ce pays’’, a-t-il invité.

Aussi, a-t-il invité ses hôtes à ne pas s’ “inquiéter’’ pour lui.

“Je suis serein’’, a-t-il assuré.