Nigeria : Scrutin présidentiel, la commission électorale rassure

L’INEC, The Independent National Electoral Commission, structure en charge de l’organisation du scrutin présidentiel au Nigeria a rassuré les différentes parties prenantes, sur toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue des élections générales du samedi 23 février 2018.

Les élections auront lieu samedi au Nigeria, assure la Commission électorale

Au Nigeria, alors qu’elle semble sérieusement décriée, (la commission électorale), par les différents protagonistes au scrutin présidentiel du samedi prochain, Mahamood Yacubu, président de la commission électorale, The Independant National Electoral Commission (INEC), lui semble garder toute sa sérénité. Il a appelé au calme, et rassuré les différentes parties, notamment, les deux principaux partis du pays que sont, Le All Progressive's Party, (APC) au pouvoir et le People's Democratic Party, le PDD d'opposition sur le respect de la date et de la bonne tenue du scrutin.

« Tout se passe comme prévu, explique-t-il. Une des raisons principales qui nous a contraints à reporter ces élections, c'était la difficulté que nous rencontrions à livrer le matériel électoral. À l'heure où nous parlons, il n'y a pas un seul Etat du Nigeria qui n'ait pas reçu son matériel. Nous sommes confiants. Nous avons réalisé ce qui était prévu, Soyez-en assurés, il y aura vote ce samedi », a-t-il promis au peuple Nigerian.

Ce mardi 19 février 2019, M. Yacubu avait promis que le matériel électoral était prêt à être déployé au niveau local. « Le matériel va être acheminé jusqu'aux gouvernements locaux. De là, il sera transporté dans les circonscriptions, vendredi, a détaillé le président de l’INEC. Tout sera déployé dans les bureaux de vote samedi, aux premières heures du jour. Les bureaux ouvriront ensuite à 8h du matin, et fermeront leurs portes à 2h de l'après-midi », promettait-il.

Le scrutin, initialement prévu pour se tenir le samedi dernier a été reporté de façon in extrémis pour une semaine. En 2011 et en 2015, les élections fut également reportés pour les même problèmes logistiques.