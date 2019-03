Côte d'Ivoire : Amadou Soumahoro, futur Président de l'Assemblée nationale ?

Amadou Soumahoro est en passe de devenir le nouveau Président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Nous apprenons de sources bien introduites qu'Alassane Ouattara, président du RHDP unifié, a d'ores et déjà validé la candidature du Député de Séguéla.

Amadou Soumahoro, une candidature au forceps ?

Depuis la démission de Guillaume Soro de la Présidence de l'Assemblée nationale, le 8 février 2019, l'intérim est assuré par Mamadou Diawara en sa qualité de doyen d'âge de l'Institution parlementaire. L'élection du titulaire du poste est toutefois prévue pour le 7 mars prochain. A cet, plusieurs Députés se signalent pour succéder à Soro Kigbafori Guillaume. Au nombre de ceux-ci, se trouve Amadou Soumahoro.

Le Ministre auprès du Président de la République chargé des Affaires politiques bénéficie en effet de la confiance de la confiance du Président Alassane Ouattara du fait de sa loyauté et de son dynamisme pour la cause de son parti. Il a par ailleurs favorisé l'adhésion de plusieurs Maires, Députés et Présidents de Conseils régionaux au RHDP unifié. C'est donc à juste titre que le choix de ses camarades de parti s'est porté sur lui. Et nous apprenons que le Président a approuvé ce choix, ce jeudi.

Cependant, Tchomba ne semble pour l'instant pas faire l'unanimité, car certains Députés préfèrent confirmer l'intérimaire Mamadou Diawara à ce poste de Président de l'Assemblée nationale. Les détracteurs de l'ancien Secrétaire général du Rassemblement des républicains (RDR) le considèrent comme « un homme avide d’argent, sectaire et qui manque de leadership ». Sa gestion de la Rue Lepic ayant fait quelques frustrés qui entendent le lui fait payer cash. Ces derniers menacent d'ailleurs de porter leur choix sur un autre candidat si tel est qu’Amadou Soumahoro leur est imposé par la direction du parti.

La succession de Guillaume Soro à la Présidence de l'Assemblée nationale s'annonce donc très électrique.