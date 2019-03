Côte d'Ivoire : Assemblée nationale, voici le candidat de Guillaume Soro

A trois jours de l'élection du nouveau Président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro s'est choisi son homme pour lui succéder. Il s'agit de Jérémie N'Gouan, candidat du PDCI. Celui-ci croisera le fer avec Amadou Soumahoro, candidat du RHDP unifié.

Guillaume Soro manœuvre pour Jérémie N'Gouan

7 mars 2019, c'est la date à laquelle sera connu le successeur de Guillaume Soro à la Présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le RHDP unifié, qui a fait pression pour obtenir la démission du Député de Ferkessédougou, a pour ce faire, porté son choix sur Amadou Soumahoro, ancien secrétaire général par intérim du RDR. Et nous apprenons de source bien introduite que le Président Alassane Ouattara approuve ce choix.

Cependant, l'ancien chef du Parlement n'a pas encore dit son dernier mot. Soro Guillaume, qui digère mal la pression dont il a été l'objet pour quitter le perchoir, entend faire payer cash à ses anciens alliés du pouvoir. L'ex-Premier ministre a donc décidé d'apporter son soutien à Alfred Jérémie N'Gouan, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui bénéficie d'un consensus au sein de son parti.

Ces derniers temps, Guillaume Soro affiche de plus en plus ses accointances avec Henri Konan Bédié. Il constituera à n'en point douter, un soutien de poids pour le Député-Maire d'Aboisso, d'autant plus que de nombreux Parlementaires restent fidèles à leur ancien président malgré sa démission. A ceux-là s'ajoutent les députés PDCI et ceux indépendants qui n'ont pas adhéré au RHDP unifié.

La bataille pour la présidence de l'Assemblée nationale est donc ouverte, et cette élection est loin d'avoir été pliée par le camp présidentiel.