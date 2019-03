Côte d’Ivoire: L’augmentation sur les services Mobile Money toujours en vigueur

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

L’augmentation de 7,2% sur les services de transfert d’argent via mobile (Mobile Money) appliquée le 25 mars par les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d’Ivoire était toujours en vigueur mardi, une semaine après que l’autorité de régulation des télécommunications (ARTCI) a exigé leur "arrêt immédiat", a t-on-constaté.

Application des nouveaux tarifs Mobile Money malgré les mises en garde du gouvernement

Le 26 février, l’autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) a exigé des opérateurs de téléphonie mobile "l’arrêt immédiat de l’application d’une hausse de 7,2% sur les services de transfert d’argent via mobile, dans un communiqué.

L’organe de régulation avait par ailleurs rappelé aux opérateurs que, conformément à la loi, "ils sont tenus de lui communiquer les tarifs et conditions générales d’offre de service, un mois avant de les porter à la connaissance du public".

Un jour avant, ces entreprises avaient appliqué une hausse de 7,2% sur les tarifs de transfert d’argent, évoquant de "nouvelles taxes" sur les transactions, instaurées dans l’annexe fiscale 2019.

Dans une note début février, la direction générale des impôts avait assuré qu'"aucune taxe nouvelle" n'a été instituée dans ce sens et précisé que les "taxes qui existaient déjà dans le dispositif fiscal, sont exclusivement à la charge des entreprises de transfert d’argent par téléphone mobile et non de l’usager".

Après un conseil des ministres mercredi, le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré avait demandé de "laisser le temps à ces déclarations de faire leurs effets", et mis en garde les opérateurs qui appliquent les hausses "non autorisées" sur les transactions Mobile Money et avait assuré qu’ils seraient "sanctionnés à la mesure de l'infraction".

Trois opérateurs de téléphonie mobile opèrent en Côte d'ivoire, à savoir Orange, MTN et Moov. Le taux de pénétration au mobile money au 30 septembre 2018 est de 49,45% avec un parc d'abonnés au mobile money estimé a 12.530.808 personnes (Orange: 6.542.993,MTN: 4.580.204, Moov: 1.407.611 abonnées) , selon des données de l'ARTCI.