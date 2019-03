Burkina: Alassane Bala Sakandé, Chef du Parlement, en visite en Chine

En vertu d'une coopération sino-burkinabè approfondie, Alassane Bala Sakandé effectuera une visite en Chine. Le Président de l'Assemblée nationale burkinabè répond ainsi à l'invitation de son homologue chinois.

Alassane Bala Sakandé en route pour Pékin

L'axe Pékin - Ouagadougou connaît une ruée, ces derniers temps. Les autorités chinoises et burkinabè ne ménagent aucun effort pour le renforcement de la coopération sino-burkinabè. Ainsi, lors d'une conférence de presse à l'ambassade de la République populaire de Chine à Ouagadougou, le 17 décembre dernier, des experts chinois avaient dévoilé les trois axes prioritaires de cette coopération. Il s'agit notamment des secteurs de l’Agriculture, de la Santé et de la Formation professionnelle.

Cette relation, soutenue au plus haut niveau entre les Présidents Xi Jinping et Roch Kaboré, connaît un essor dans d'autres domaines tel que la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans le Sahel.

C'est donc fort de cette coopération étroite qu' Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, effectuera une visite en Chine du 24 au 29 mars, à l'invitation de Li Zhanshu, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.

A travers cette visite, les Présidents des deux Parlements entendent renforcer le brassage entre leurs deux peuples, et pour participer à la construction de l'initiative "une Ceinture et une Route".

Notons que début septembre 2018, le Président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré avait effectué une visite d'Etat en Chine où il s'était entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping.