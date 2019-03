Chine - Italie : Xi Jinping et Sergio Mattarella promeuvent la coopération sino-italienne

Le président chinois Xi Jinping et son homologue italien Sergio Mattarella se sont engagés, vendredi à Rome, à favoriser ensemble un développement accru du partenariat stratégique global sino-italien dans la nouvelle ère.

Xi Jinping - Sergio Mattarella pour l'essor de la relation sino-italienne

Xi Jinping et Sergio Mattarella ont convenu de placer la direction des relations entre leurs deux pays sur une perspective stratégique et à long terme. Au cours de cet entretien, M. Xi a noté que la Chine et l'Italie, pays dotés d'une civilisation ancienne, entretenaient de profondes relations historiques.

Cette année marque le 15e anniversaire du partenariat stratégique global sino-italien, tandis que les deux pays célébreront l'an prochain le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, a-t-il rappelé.

Le président chinois a par ailleurs souligné que depuis près d'un demi-siècle, la Chine et l'Italie se respectaient, se faisaient confiance et s'entraidaient, renforçaient les échanges de haut niveau et la confiance stratégique réciproque, facilitaient la communication, la coopération, la convergence d'intérêts, approfondissaient la compréhension mutuelle et l'amitié traditionnelle.

Alors que le monde connaît de profonds changements jamais vus depuis un siècle, la Chine est disposée à maintenir l'esprit de coopération avec l'Italie, à renforcer la communication stratégique, à encourager la communauté internationale à trouver un terrain d'entente tout en mettant de côté les différences et à promouvoir le développement par la coopération afin d'apporter une sagesse et une force nouvelles à l'édification d'un monde meilleur, a affirmé le président chinois.

L'Empire du Milieu est prêt à unir ses efforts à ceux de l'Italie pour maintenir le cap des relations bilatérales en cette nouvelle ère afin d'avoir des échanges plus approfondis et d'améliorer la qualité et le niveau de la coopération bilatérale concrète, a-t-il souligné.

Xi Jinping s'est dit d'accord avec son hôte sur le fait que l'Italie et la Chine devraient être des partenaires ayant des intérêts inclusifs et un développement commun, ajoutant que la Chine était disposée à renforcer son partenariat stratégique global avec l'Italie.

Les deux parties doivent renforcer les échanges sur leurs visions, consolider la confiance politique mutuelle, continuer d'accroître la compréhension et le soutien mutuels sur des questions d'intérêts fondamentaux et des préoccupations majeures et renforcer la communication et la coopération entre leur gouvernement, leurs organes législatifs et leurs partis politiques, a déclaré M. Xi.

Il a encouragé les deux parties à concevoir des moments forts dans leur coopération bilatérale, à édifier conjointement la Ceinture et la Route et à promouvoir une synergie de leurs stratégies de développement et une planification de leur coopération pratique.

La Chine entend importer plus de produits italiens de haute qualité et encourager davantage d'entreprises chinoises à investir et s'établir en Italie, a indiqué M. Xi.

Il a également exhorté les deux pays à renforcer les échanges culturels et entre peuples, ainsi qu'à stimuler les échanges et la coopération dans des domaines tels que la culture, l'éducation, le cinéma, la télévision et les médias, de manière à consolider le soutien à l'amitié entre les peuples.

Quant aux relations sino-européennes, Xi Jinping a souligné que son pays soutenait toujours l'intégration européenne et respectait les efforts de l'Union européenne à résoudre ses problèmes afférents.

Il a dit vouloir que l'Italie puisse continuer de jouer un rôle positif afin de stimuler le partenariat UE-Chine au bénéfice de la paix, de la croissance, des réformes et de la civilisation.

La Chine veut renforcer la communication et la coordination avec l'Italie sur les questions majeures telles que les affaires de l'ONU, la gouvernance mondiale, le changement climatique et l'Agenda 2030 pour le développement durable, promouvoir conjointement la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements et emmener ensemble la mondialisation dans une direction plus ouverte, inclusive, équilibrée et bénéfique pour tous, a-t-il poursuivi.

Sergio Mattarella, de bons souvenirs de sa visite Chine

M. Mattarella a chaleureusement accueilli son homologue chinois, disant garder un vif souvenir de sa visite en Chine en 2017.

Les fréquents échanges de haut niveau entre les deux pays, notamment la visite actuelle de M. Xi, démontrent le haut niveau des relations bilatérales, a-t-il fait savoir, qualifiant le Chine de partenaire proche et important de son pays.

L'Italie admire les réalisations en matière de développement de la Chine, salue son engagement envers une stratégie d'ouverture et fait confiance aux perspectives de la coopération entre l'Italie et la Chine, a insisté M. Mattarella.

Rome entend profiter des opportunités du 15e anniversaire cette année du partenariat stratégique global entre l'Italie et la Chine et du 50e anniversaire l'an prochain de leurs relations diplomatiques pour élargir la coopération mutuellement bénéfique dans des domaines tels que l'économie, le commerce, les investissements, l'innovation, la science et les technologies, a-t-il ajouté.

L'Italie et la Chine ont été aux deux extrémités de l'ancienne Route de la Soie, laquelle a étroitement lié les deux pays, a dit Sergio Mattarella.

L'Italie soutient l'initiative de M. Xi visant à édifier conjointement la Ceinture et la Route et pense qu'elle favorisera la connectivité et le développement commun de l'Eurasie, ravivant l'ancienne Route de la Soie, selon lui.

Qualifiant la Ceinture et la Route d'une route d'échanges culturels, le président italien a assuré que son pays était prêt à renforcer les échanges et la coopération avec la Chine dans les domaines de la culture et du tourisme.

En tant que deux pays issus d'une civilisation ancienne, l'Italie et la Chine, selon M. Mattarella, ont toute la sagesse nécessaire pour faire face aux défis auxquels la société humaine est aujourd'hui confrontée.

L'Italie pense que le renouveau de la Chine va apporter de nouvelles contributions historiques à la paix et à la prospérité du monde, a-t-il dit, ajoutant que son pays était engagé à favoriser un développement en profondeur des relations UE-Chine.

L'Italie est prête à renforcer ses échanges et sa coordination avec la Chine au sein des organisations multilatérales telles que l'ONU et le G20, à défendre conjointement le multilatéralisme et la libéralisation du commerce et à répondre ensemble à des défis tels que le changement climatique et la sécurité internationale, a conclu M. Mattarella.

M. Xi a entamé jeudi une visite d'Etat en Italie, première étape d'une tournée européenne qui le verra également se rendre à Monaco et en France.