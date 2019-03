Chine : Xi Jinping à l'ouverture du 2e Forum de "La Ceinture et La Route"

Xi Jinping participera à la cérémonie d'ouverture du deuxième Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale, qui se déroulera fin avril. Le président chinois prononcera un discours à cette occasion, a annoncé vendredi le conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi.

"La Ceinture et la Route", une initiative chère à Xi Jinping

Wang Yi a fait ses remarques lors d'une conférence de presse organisée en marge de la deuxième session de la 13e Assemblée populaire nationale. Poursuivant, le chef de la diplomatie chinoise annonce que Xi présidera également une table ronde des dirigeants, a-t-il noté.

Le nombre de chefs d'Etat et de gouvernement attendus au forum sera beaucoup plus important que celui de la première édition, a indiqué M. Wang Yi. Il a par ailleurs noté que l'évènement serait bien plus important, avec des milliers de représentants venant de plus de 100 pays.Il y aura davantage d'activités annexes, dont douze sous-forums mettant l'accent sur la coopération pratique, a-t-il indiqué, ajoutant qu'une conférence sera organisée pour la première fois pour la communauté commerciale.

Sous le thème de "Coopération de 'la Ceinture et la Route', formation d'un futur partagé plus brillant", le deuxième forum de "la Ceinture et la Route" vise à apporter une coopération de haute qualité dans ce cadre, a noté conclu le ministre Wang Yi, avant de préciser : "La Chine espère un échange complet de points de vue sur nos futurs plans de coopération."