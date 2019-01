Chine - France : Coopération sino-française, Xi Jinping et Macron se félicitent mutuellement

Le président chinois Xi Jinping et son homologue français Emmanuel Macron ont échangé dimanche leurs félicitations pour le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises.

Xi Jinping renforce son amitié avec Emmanuel Macron

Dans son message de félicitations, Xi Jinping a indiqué que les deux pays avaient étendu sans cesse leurs échanges bilatéraux et leur coopération sur la base du respect et des bénéfices mutuels, ce qui va dans l'intérêt des deux pays et favorise le bien-être des deux peuples.

Le monde a connu des changements majeurs sans précédent au cours du siècle dernier, et la société humaine est confrontée à des opportunités et à des défis dans son développement, a déclaré le président chinois.

La Chine et la France sont toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, assumant des missions et des responsabilités historiques spéciales, a-t-il souligné.

Le président Xi a par ailleurs exprimé sa volonté de travailler avec son homologue français pour faire avancer l'amitié traditionnelle entre les deux pays, défendre le multilatéralisme avec une approche pionnière et innovante et saisir cet anniversaire comme une occasion de faire franchir un palier au partenariat stratégique global sino-français, afin de contribuer davantage à la paix, à la stabilité et au développement du monde.

Pour sa part, Emmanuel Macron a estimé que l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, il y a 55 ans, constituait un symbole de l'esprit d'indépendance des deux pays, qui, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, jouent un rôle unique dans le maintien du système international multilatéral réglementé basé sur le respect mutuel.

M. Macron a également indiqué attacher une grande importance à l'amitié entre les deux pays et à leur partenariat stratégique global, et être prêt à travailler avec M. Xi pour promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie nucléaire, de l'aviation, de l'agroalimentaire, de l'économie et du commerce.

Le président français s'est en outre engagé à des efforts conjoints avec la Chine pour renforcer les échanges culturels et la coopération sur des questions internationales telles que le changement climatique pour faire avancer les relations bilatérales dans cette nouvelle année et bénéficier aux deux peuples.

(Source : Quotidien du Peuple)