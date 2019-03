Côte d’Ivoire : Le PAM inaugure son premier centre régional de lutte contre la faim en Afrique

Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé lundi à Abidjan avec le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley qui est en Côte d'Ivoire dans le cadre de l’inauguration du Centre d’excellence régional contre la Faim et la malnutrition en Afrique (CERFAM).

Le PAM souhaite contribuer efficacement à l'élimination de la faim avec le CERFAM

Alassane Ouattara a salué la présence de David Beasley à Abidjan et l’a remercié pour le choix porté sur la Côte d’Ivoire pour l’implantation de cet important outil qu’est le CERFAM, mais aussi pour sa contribution à la réduction de la faim et de la malnutrition dans notre pays.

Le directeur exécutif du PAM, David Beaslay, a, pour sa part, indiqué être à Abidjan à la faveur de l’inauguration du CERFAM.

David Beaslay a souligné que le choix de la Côte d’Ivoire se justifie au regard de ses activités et des progrès réalisés dans le domaine de la lutte contre la faim et la malnutrition, en particulier en matière de l’alimentation en milieu scolaire.

Le PAM entend, par l’implantation de ce centre régional à Abidjan, travailler avec la Côte d’Ivoire qui est un modèle en matière de lutte contre la faim et la malnutrition pour partager son expérience avec les autres pays du continent, a ajouté M. Beaslay.

Sa majesté Letsie III, le roi du Lesotho était présent à cette rencontre. Il a précisé être à Abidjan, à l’invitation du chef de l’Etat, pour l’inauguration du le CERFAM.

Pour lui, le CERFAM sera un important outil d’études et de recherches qui va bénéficier non seulement à la Côte d’Ivoire et à la sous-région ouest-africaine, mais également à toute l’Afrique. Il a souligné qu’en sa qualité de "champion" de l’Union africaine (UA) pour la lutte contre la malnutrition, il est très heureux d’être en Côte d’Ivoire et d’avoir été associé à cette très belle initiative.

Le roi du Lesotho a aussi exprimé toute sa gratitude au président Alassane Ouattara pour tous les efforts qu’il déploie, aussi bien en Côte d’Ivoire que partout en Afrique, en faveur de la lutte contre la faim et la malnutrition.