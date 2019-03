Côte d'Ivoire : Empoignades entre Guillaume Soro et un follower sur Twitter

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Plus astreint au devoir de réserve, Guillaume Soro s'est lancé, depuis sa démission de la Présidence de l'Assemblée nationale, dans une série de révélations à hérisser les poils. Mais ces sorties ne sont pas du goût d'un internaute qui a tenu à lui apporter la réplique.

Un tweeto à Guillaume Soro "Tu es chiant à la fin"

Guillaume Soro a démissionné de la tête du Parlement ivoirien sur fond de dissensions avec ses camarades du camp présidentiel. L'ancien Président de l'Assemblée national, qui a refusé d'adhérer au RHDP unifié, a décidé, à travers les différentes rencontres avec des personnalités et populations ivoiriennes, de mettre le pied à l'étrier et mettre à nu les travers de la gouvernance du Président Alassane Ouattara. L'ancien Chef du Parlement ivoirien va jusqu'à évoquer son assassinat programmé.

@GnangoP, un follower de Soro sur Twitter, excédé par ces sorties de Soro Guillaume, s'en est violemment pris à lui. « Jeune frère, tu frôles le ridicules maintenant. Tu es chiant à la fin. »

Du berger à la bergère, pourrait-on dire, car l'ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) a aussitôt répliqué sur ce même ton sarcastique : « Que dois-je répondre à un tel vieillard déglingué et impotent ? » a-t-il interrogé avant de poursuivre : « Chers twittos, aidez-moi. Après, ne m'accusez de malparlage. » A l'orée de la présidentielle de 2020, le ton est donné, et Guillaume Soro qui fourbit ses armes pour ce scrutin n'entend plus se laisser faire. Peu importe d'où vienne l'attaque.