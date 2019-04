Football : Passage de témoin entre le Roi Pélé et Kylian Mbappé

Pelé a rencontré en début de mois d'avril Kylian Mbappé. Ce contact chaleureux entre ces deux génies du ballon rond sur le bord de la Seine est un signe qui ne saurait échapper aux observateurs avertis.

Pelé - Kylian Mbappé, rencontre de deux légendes du football

A un an et demi de ses 80 ans, Edson Arentès Do Nacimiento, plus connu sous le nom de Pelé, a été un footballeur accompli. L'attaquant brésilien qui émerveilla les stades dans les années 60 et 70 par son talent précoce et jusque-là inégalé, était à Paris ce 2 avril 2019 à l'occasion d'une soirée organisée par l'horloger suisse Hublot.

Ce fut donc l'occasion rêvée pour un autre prodige du football, l'attaquant français du Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappé, de rencontrer son idole à l'hôtel Lutetia dans le 6e arrondissement.

Après cette soirée riche en couleur et en émotion, le champion du monde 2018 a tweeté : « Ce soir, j’ai eu la chance de passer un moment unique avec la légende vivante @Pele. Merci à @Hublot pour cette merveilleuse soirée. »

La réplique ne s'est pas fait attendre, car le triple champion du monde de football a également posté sur son compte Instagram un message en Anglais et en Portugais pour marquer sa satisfaction d'avoir passé cette soirée parisienne avec cette valeur montante du football.

« J'ai rencontré Kylian Mbappé et ses parents la nuit dernière à Paris à la soirée @Hublot. Nous avons parlé buts, Coupes du monde et montres. »

Le hic c'est que quelques heures seulement après cette belle rencontre entre les deux légendes du foot, Pelé a été hospitalisé après avoir piqué une crise de tétanie et de fièvre dans la nuit de mardi.