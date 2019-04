Cote d'Ivoire : Un collectif de 24 partis politiques ques exige la reforme intégrale de la Cei

Un collectif composé de 24 partis politiques, lors d'une rencontre ce jeudi avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a appelé le gouvernement ivoirien à une "reforme intégrale et totale de la Commission électorale indépendante (Cei)".

''Cette exigence est essentielle pour permettre à la Cei d'être un organe totalement indépendant conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et à la demande des partis de l'opposition ivoirienne''a expliqué Bamba Moriféré, porte parole dudit collecrif.

Par ailleurs, Bamba Moriféré a souhaité une concertation tripartite entre le gouvernement, la société civile et les partis politiques sur la question. " Il est question maintenant qu'il y ait un cadre de discussions entre le gouvernement et les partis de l'opposition. Nous souhaitons que ce cadre soit élargi et plus globale. Et que la concertation soit inclusive et concerne l'ensemble des partis politiques ivoiriens, ceux de l'opposition, du gouvernement et la société civile", a-t-il déclaré avant de rassuré que le premier ministre et le collectif des 24 partis se sont bien entendus sur le sujet " Nous nous sommes compris ", a-t-il assuré.

Amadou Gon souhaite des conclusions consensuelles au terme des discussions

Pour sa part, Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a souhaité que les échanges entre les partis politiques et le gouvernement aboutissent à des conclusions consensuelles dans le cadre des discussions pour la reforme de la commission électorale indépendante (Cei). ” Ces échanges sont essentiels pour établir un cadre consensuel pour une élection apaisée en 2020. Notre mission est de travailler dans le cadre d’un dialogue constructif et inclusif pour faire émerger des conclusions consensuelles” a déclaré M. Gon, qui s'est rejouit de constater la présence de plusieurs acteurs de la politique ivoirienne à cette rencontre. ”La présence de ces acteurs politiques à cette rencontre témoigne de tout l’intérêt que nous partageons pour cette recomposition tant attendu (de la Cei), et que cela contribuera à créer l’adhésion qui est nécessaire autour de l’organe chargé des élections”, indiquait M. Gon Coulibaly, à l'entame de ces discussions.

Notons que cette rencontre a vu la présence de plusieurs partis et groupements politiques, dont une plateforme de partis de l’opposition avec le Professeur Guikahue Maurice du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, le Front populaire ivoirien et le Rassemblement pour la paix (RPP) de Ouattara Gnonzié et l’EDS ( Ensemble pour la démocratie et la souveraineté) dirigé par Armand Ouegnin.

Pour rappel, le Chef de l’Etat ivoirien a manifesté dans son adresse à l’Assemblée nationale ce lundi, sa volonté de proposer un projet de loi sur la Cei au terme des échanges entre le gouvernement, la société civile et les partis politiques.