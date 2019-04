People : Des vérités de Davido à sa belle fiancée Chioma ?

Ce n'est plus un secret pour personne, le très célèbre artiste musicien nigérian, Davido est en couple avec la belle Chioma Rowland. Et l'amour entre nos deux tourtereaux ne cesse de grandir au fil du temps. Cela est évident dans la façon dont ils déclarent leur amour l’un pour l’autre chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Cependant, l'artiste a soutenu dans une vidéo postée sur les réseaux que s'il était sans argent, sa belle fiancée ne se serait jamais engagée avec lui.

Davido insinue que Chioma l'aime à cause de son argent

Le chanteur nigérian Davido et sa belle Chioma poursuivent leur passionnante relation amoureuse et n'hésitent pas à publier régulièrement des photos ou des vidéos d'eux sur les réseaux sociaux. Pour combler sa magnifique fiancée, l’artiste nigérian n’hésite pas à la couvrir de cadeaux onéreux. Tout récemment, le couple a montré ses paires de chaussures correspondantes alors que l'auteur du titre à succès '' the money'' reprenait son activité habituelle d'achat de bracelets coûteux pour Chioma . Le chanteur nigérian a fait une déclaration qui est devenue virale sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens commencent à remettre en question la loyauté de Chioma à son égard. Dans le clip vidéo, Davido a déclaré à Chioma: "L’argent, c’est bon. Si je n’avais pas d’argent, tu ne rirais pas avec moi" a-t-il soutenu.

Rappelons que David Adeleke dit Davido est considéré comme l’artiste musicien le plus en vogue sur le continent africain. Le Nigérian ne fait qu’empiler les succès et les distinctions. Nombreux de ses titres, sont joués partout dans le monde et il est adulé par la jeunesse africaine. Davido a réalisé des collaborations avec des poids lourds de l’industrie de la musique au niveau international. Dans un secteur hyper concurrentiel au Nigeria, David, par son style qui lui est propre, arrive à rester au sommet.

Davido a officialisé sa relation avec Chioma après qu'il l'ait surprise avec un cadeau d'anniversaire couteux, une voiture Porsche, pour ses 23 ans. La voiture porte le numéro de plaque «Assurance», qui est le titre d'une chanson qui lui est dédiée. Le cadeau de voiture a suscité beaucoup de commentaires contradictoires sur les médias sociaux, mais Davido ne s'en est pas inquiété. Il a révélé qu'ils étaient ensemble depuis cinq ans et qu'il lui avait également déclaré son intention de passer le reste de sa vie avec une beauté sans faille.