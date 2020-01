Le chanteur nigérian Davido trompé par sa femme, Chioma?

Le torchon brûle entre le célèbre artiste nigérian David Adeleke dit Davido et sa belle fiancée Chioma Rowland.

Nigéria : Ça ne va pas entre Davido et sa fiancée Chioma

Le célèbre chanteur nigérian, Davido, et la belle Chioma formaient l'un des couples qui faisaient le plus rêver au monde. L'artiste était prêt à tout pour faire plaisir à sa dulcinée. Il l'envoyait régulièrement dans les restaurants les plus luxueux à travers le monde, lui offrait des bijoux les plus précieux et les plus chers, de belles voitures, etc. En un mot, c'était l'amour parfait entre cette icône de la musique nigériane et sa belle fiancée Chioma.

Cependant, le torchon est en train de brûler entre nos deux tourtereaux depuis quelques jours au point où l'auteur du titre à succès ''The Money'' ne sait plus s’il est vraiment le père biologique du fils de Chioma, Ifeanyi.

Le chanteur nigérian s'est même excusé publiquement auprès d'une journaliste qu'il avait très sévèrement ''attaquée'' après que celle-ci avait révélé une relation extraconjugale entre Chioma et le dénommée Perruzi, un artiste nigérian que la compagne de Davido a toujours présenté comme son cousin. «Seul Dieu sait si je suis le père biologique de mon enfant». C’est ce que pense désormais le célèbre chanteur.

Selon des médias nigérians, cette histoire est partie d'une prise de bec entre les deux célèbres artistes, à l'issue de laquelle Peruzzi aurait révélé qu'il n'est pas le cousin de Chioma mais plutôt son amant, confirmant ainsi les révélations de la journaliste.

Des propos qui auraient plongé Davido dans un désarroi total au point de vouloir mettre fin à son idylle avec Chioma. Selon nos informations, Davido songerait à se remettre en couple avec son ex-petite amie Sofia qui lui a donné une jolie petite fille portant le prénom d'Imade.

En avril 2019, Davido avait déjà fait une déclaration devenue virale sur les réseaux sociaux au sujet de l'amour de Chioma à son égard. Dans une vidéo publiée sur la toile, Davido déclarait: "L’argent, c’est bon. Si je n’avais pas d’argent, tu ne rirais pas avec moi".