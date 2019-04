Mali : IBK dans l’impasse après la démission de Soumeylou Boubeye Maiga

Ibk a engagé des consultations en vue de désigner un nouveau chef du gouvernement après la démission de Soumeylou Boubeye Maiga, jeudi dernier.

Gouvernement cherche Premier ministre après la démission de Soumeylou Boubeye Maiga

Il a à cet effet rencontré des représentants de la majorité mais aussi des responsables des partis d’opposition. La Coalition des forces patriotiques, regroupement des partis d’oppositions part la voix de son premier responsable, Housseini Amion Guindo a expliqué que ces discussions ont été le lieu pour le numéro 1 malien d’affirmer sa volonté de trouver un « compromis qui permettrait de rassembler opposition et majorité donc la classe politique et aussi la société civile, pour faire face aux différents défis ». Un projet sur lequel l’opposition s’accorde avec Ibk. Selon des sources évoquées par Rfi, une missive des partis d’opposition est attendue du côté du palais de Koulouba. Elle devrait comporter les conditions posées par lesdits partis pour prendre part au projet. Pour l’opposition, la démission de Soumeylou Boubeye Maiga, le jeudi 18 avril dernier est une étape qui devrait conduire à la suite du processus d’instauration d’un climat stable.

La suite ?

A en croire les acteurs politiques, cette démission de Soumeylou Boubeye Maiga plus qu’un frein, se présente comme une opportunité pour développer un dialogue social inclusif et adresser les problématiques socio-économiques du pays de façon efficace. D’ailleurs, soulignent-ils, les propositions pour désigner un Premier ministre qui répond aux exigences du moment sont en profusion tant du côté de l’opposition que de la majorité. Sans toutefois nommer des individus, quelques membres ont assuré de l’existence de plusieurs cadres capables de mener à bien cette mission de rassemblement de toute la classe politique malienne. Soumeylou Boubeye Maiga a rendu sa démission le jeudi dernier avant le vote d’une motion de censure déposée plus tôt par l’opposition et par le groupe parlementaire proche de la majorité présidentielle qui lui reprochait sa politique gouvernementale