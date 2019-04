Octogone : Dj Arafat veut un combat de boxe avec Ariel Sheney !

La colère de Dj Arafat contre Ariel Sheney ne retombe pas. Il demande maintenant un octogone, un combat de boxe comme celui réclamé en France par Booba contre Kaaris, à son ancien protégé.

Malgré les interpellations de ses fans pour mettre balle à terre avec l’auteur de « Amina » Ariel Sheney, Dj Arafat ne décolère pas. Après sa série de vidéos sur Facebook dans lesquelles il adresse des piques à son ex-compagnon, Arafat Dj vient de franchir un nouveau palier. Il lui demande même un « octogone » afin que le public sache qui de lui et son adversaire est un vrai garçon.

Il faut dire qu’ Ariel Sheney sait jouer avec les nerfs du patron de la Yorogang. Pour le mettre hors de lui, il n’a rien trouvé de mieux à faire que de poser avec Maël, le fils de Dj Arafat "Daishikan InfluenMento". Ce bouchon poussé trop loin pour celui qui se considère encore comme le roi du Couper-Décaler l’a de nouveau amené à faire une vidéo sur Facebook samedi. Une vidéo dans laquelle il l’invite à s'affronter dans le cadre d'un combat de boxe.

Ariel Sheney dont les vues du clip de la chanson « Amina » culminent maintenant à près de 4 millions de vues sur YouTube en moins de 3 semaines est invité à un octogone. « Tu dis toi tu es enfant d’ Abobo ? Ariel Sheney n’est jamais d’ Abobo. Ariel Sheney est d’ Aboisso… Ce n’est même pas un abobolais. À tous les bramôgôs du Nouchi, ce n’est même pas un Nouchi. C’est une tapette. Je l’ai toujours protégé lorsqu’on voulait le frapper comme un con. Maintenant s’il veut vous montrer encore qu’il est garçon, pourquoi ne ferions-nous pas un octogone ? Pourquoi on ne fait pas un octogone, en plus il y en a là à Abidjan en septembre. Un octogone sur un ring », exactement la copie conforme de ce que Booba et Kaaris veulent faire en France.

Dj Arafat dit avoir prouvé à tous les Abobolais et Adjamélois qu’il est le "Commandant Zabra". Toujours selon Dj Arafat, Ariel Sheney est régulièrement à Abobo et se fait passer pour fils de cette commune dans le seul but de lui piquer ses fans nombreux sur place. Mais le fils de Tina Glamour se dit non inquiet par ce plan de son ancien poulain qu’il accuse au passage d’acheter des vues sur YouTube pour battre des records. Parce que rajoutera-t-il, pour lui voler ses fans des quartiers de Nouchis d’ Abidjan, Ariel Sheney devra savoir « se battre physiquement en plus de se battre dans la vie. »

« Moi je demande un octogone avec toi », lance-t-il à l’endroit de l’auteur du titre « Amina », un homme qu’il dit avoir « fabriqué » la carrière. Ce serait pour lui la preuve de son arrivée en maturité, un hors sujet qui ne manquera pas de susciter des commentaires de leurs fans respectifs.