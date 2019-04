Dérouté par le succès de « Amina » d’ Ariel Sheney, DJ Arafat radote

Ariel Sheney, avec son clip « Amina », met DJ Arafat dans tous ces états et c’est le cas de le dire. L’enfant chéri du coupr-décaler de ces dernières années est clairement mis sous éteignoir par le début du monumental succès de son ex-poulain qui en impose sur YouTube et dans les médias traditionnels. DJ Arafat radote, raggote même, pour stopper net le bonheur de l’artiste en vogue.

« Amina » de Ariel Sheney tourne la tête à DJ Arafat

Personne ne reste indéfiniment puissant et Ariel Sheney vient de l’apprendre à DJ Arafat. Le champion du coupé-décalé depuis la fin de l’époque Douk Saga se voit forcé de passer la main à une nouvelle génération d’artistes inspirés. Forcement, ce n’est pas pour plaire à l’homme aux multiples clashs dans le milieu du show-biz ivoirien. Ange Didier Huon, dit DJ Arafat, considère comme une agression l’insolant succès d’ Ariel Sheney qui l’a trahi et à qui il prédisait une fin prématurée de carrière.

Sauf que le jeudi 11 avril dernier, le clip de « Amina » a été posté sur le compte YouTube officiel de son auteur. Le compteur s’est tout de suite affolé puisque la barre du million de vue sera rapidement franchie, ce qui va mettre la puce à l’oreille du petit monde de la musique ivoirienne et surtout de DJ Arafat qui prend parfois le concept crée par feu Stéphane Hamidou Doukouré comme la terre réservée pour sa seule chasse.

Se sentant obligé de réagir, surtout après le flop de son dernier tube « Lekile » qui après plus de 1 mois n’a toujours pas atteint le 1,5 millions de vues, DJ Arafat appel sa « chine populaire » à l’aider à traverser ce qu’il vit comme une mauvaise passe. Par un stratagème foireux, il demandera clairement à ses followers de partager chacun par dix fois son nouveau clip afin de l’aider à surclasser le gros succès de « Amina » d’ Ariel Sheney.

Le problème avec cette demande, c’est que l’artiste n’a pas compris que sa dernière création ne plaisait pas non plus à ses propres fans, qui pour ne pas l’encourager sur cette mauvaise voie, restent insensibles à ses appels. Pendant ce temps, Ariel Sheney efface les raccords pour se fixer à plus de 3, 5 millions de vues en moins de 20 jours. Terrible pour Dj Arafat qui encaisse mal ce revers.

Nadeige Tubiana, le bouc émissaire de Dj Arafat

Arafat Dj cherche donc les responsables à son malheur et devinez qui il a trouvé, Nadeige Tubiana, la directrice de Trace Africa. Elle aurait donné pour consigne l’arrêt de la diffusion de ces clips et c’est ce qui expliquerait d’après lui son échec du moment. Sauf que les médias du type de Trace vivent du succès des artistes qu’ils diffusent. Il est donc normal qu’ils accordent plus d’importance aux titres qui marchent mieux qu’à d’autres.

«Je ne comprends pas Trace, ils m’ont toujours soutenu. Trace et moi, c’est une famille. Mais depuis quelques temps, seuls les clips de la nouvelle génération passent, pas les miens. Après renseignements que j’ai pris, j’ai découvert que c’est la directrice de Trace Africa, Nadeige Tubiana, qui a donné cet ordre », dénonce Dj Arafat dans un direct sur Facebook.

Mais Ange Didier Huon n’est pas aussi naïf qu’il peut parfois le faire croire. Il sait à quel moment entrer dans la peau de l’agneau puisqu’il plaide directement son cas en disant, passage de pommade à l’appui : « Maman Nadeige Tubiana, tu ne peux pas interdire que mes clips soient joués. Tu as insulté mon travail en disant que mon « Lekile » est nul. J’ai eu très mal. La plupart des nouveaux sons qui passent ne sont pas non plus intéressants. J’ai été boycottée par toi.»

Comment Dj Arafat veut contrer Ariel Sheney

Plus loin, il demande carrément un rendez-vous à Nadeige avec qui il aimerait avoir une « discussion », je dirais une négociation pour être favorisé, parce que dit-il : « tu es ma maman, comme tu es la mère de tous les artistes. Tu dois nous réunir, pas semer la division. Je viendrai à Trace à mon retour».

Le succès d’ Ariel Sheney fiche clairement une peur bleue à Arafat Dj qui semble redouter ce qu’il prédisait à Ariel Schenye, une fin prématurée de sa carrière à lui. Pourtant le patron de la Yôrôgang qu’il est devrait savoir que le succès, ça va et ça peut revenir. Il faut dans les moments de doute se concentrer sur son travail, prendre le temps d’amener à maturité le son qui « va tuer. »

Sinon à l’heure là, c’est « Amina » qui est bonne.