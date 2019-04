Côte d'Ivoire : Terrorisme, l' armée ivoirienne se prépare au pire !!!

Face à la menace terroriste qui plane sur la sous-région ouest-africaine, l' armée ivoirienne se prépare à toutes éventualités. Des militaires ivoiriens viennent donc d'être formés dans la neutralisation des engins explosifs et du terrorisme.

L' armée ivoirienne sort son artillerie contre le terrorisme

13 mars 2016, la station balnéaire de Grand-Bassam était frappée par une attaque jihadiste revendiquée par AQMI, et dont le bilan officiel est de 22 morts (16 civils, 3 militaires et 3 terroristes). La Côte d'Ivoire venait ainsi de connaître son premier attentat terroriste sur son territoire. Et depuis, les autorités ivoiriennes ont pris les dispositions sécuritaires idoines pour éviter qu'un tel drame se produise à nouveau, ou du moins en réduire la portée. C'est ainsi qu'une Académie internationale de lutte contre le terrorisme est en construction à Jacqueville avec l'appui de la France.

Le lundi dernier, l' armée ivoirienne s'est également activé pour préparer certains de ses éléments à la prévention contre le terrorisme en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Des militaires ivoiriens ont donc bénéficié d'une formation en vue de renforcer leur capacité en matière de lutte contre le terrorisme et la neutralisation des engins explosifs du niveau 1 à 4. Cette formation a été organisée par le Conseil national de sécurité (CNS).

Le Mali et le Burkina Faso, deux pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, sont en proie à des actes terroristes à répétition. Les dirigeants ivoiriens préparent donc leurs forces à contenir ces forces du mal et les bouter, autant ue faire se peut, des frontières nationales.