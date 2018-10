Côte d'Ivoire : Jean Yves Le Drian lance les travaux de l'académie de lutte contre le terrorisme

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La Côte d'Ivoire abritera une académie internationale de lutte contre le terrorisme. En visite de travail à Abidjan, Jean Yves le Drian a lancé, ce jeudi, les travaux de cette école cofinancée par la Paris et Abidjan.

Education, lutte antiterrorisme, Jean Yves Le Drian s'active à Abidjan

Contrairement à une certaine opinion, la coopération franco-ivoirienne est au beau fixe. C'est en vertu de cette relation que le Président Alassane Ouattara a accordé une audience à Jean Yves Le Drian, Ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ivoirienne et française ont fait un tour d'horizon de l'actualité politique de leur pays respectif.

Après quoi, l'émissaire du Président Emmanuel Macron s'est rendu dans la station balnéaire de Jacqueville, à l'ouest d'Abidjan, pour le lancement des travaux de l'académie internationale de lutte contre le terrorisme, en compagnie d'Hamed Bakayoko, ministre ivoirien de la Défense.

Financée à hauteur de 20 millions d'euros, soit un peu plus de 13 millions de francs CFA, cette école comprendra deux entités, à savoir les locaux de l'académie elle-même et un centre pour les Forces spéciales commis à la sécurisation du site. Il y aura par ailleurs une zone nautique et un camp d'entraînement, ainsi qu'un institut de recherche stratégique. Ces travaux sont annoncés pour être livrés dans dix mois. Quant à l'ouverture à proprement dite de l'académie, elle est prévue pour la fin 2019.

Notons que cette école qui a une vocation régionale permettra aux forces des Etats ouest-africains de mieux s'outiller pour la lutte contre le terrorisme, fléau qui gagne de plus en plus de terrain dans la sous-région. Des experts français sont d'ores et déjà cooptés pour dispenser des cours dans cette académie.

Le ministre Jean Yves Le Drian n'a pas manqué de rappeler l'attentat terroriste qui a frappé Grand-Bassam, le 13 mars 2016, avec l'effroyable bilan de 19 morts, dont des Ivoiriens et des Français.