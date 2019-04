Côte d’Ivoire : Pourquoi Guillaume Soro a peur de quitter le pays

Guillaume Soro, en prenant ses distances avec le régime d’ Alassane Ouattara, a peut-être signé son arrêt de mort politique. L’ancien leader de la rébellion armée qui s’était battue sur la Côte d’Ivoire hésiterait à franchir les frontières ivoiriennes.

Guillaume Soro redoute un mandat d'arrêt du Burkina Faso

Coincé par la demande de démission de plusieurs cadres du RHDP, Soro Guillaume n’a pu prolonger le double jeu auquel il jouait avec le régime d’ Alassane Ouattara. Il n’appartenait que par intermittence au régime d’ Abidjan. Et lorsqu’il a été placé au pied du mur par le Président lui-même, qui lui a expliqué qu’il ne pouvait continuer plus longtemps de diriger à l’ Assemblée nationale de Côte d’Ivoire une majorité de parlementaires à laquelle il n’appartenait pas, c’est la mort dans l’âme qu’il a été contraint de rendre sa démission.

Pour maquiller cette sortie, les proches de Guillaume Soro ont tenté de faire croire qu’il s’envolerait pour les États-Unis où il aurait l’intention de reprendre des études à la prestigieuse université de Harvard. Soro Guillaume n’est plus PAN depuis déjà plusieurs semaines et il n’a toujours pas débuté ces fameuses études. C’est plutôt le nord de la Côte d’Ivoire qu’il arpente à la rencontre de populations dans le but de préparer sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2020.

Sauf que d’après le confrère "La Lettre du Continent", l’ancien chef de la rébellion armée de Côte d’Ivoire « hésite à quitter le territoire ivoirien.» Et comme nous le disons depuis maintenant plusieurs semaines, l’ancien patron de la Fesci a peur de revoir la justice burkinabé à ses trousses pour son rôle supposé dans le Coup d’État manqué contre les autorités de la transition en 1015.

Sachant qu’il n’a plus le parapluie diplomatique qui avait amené la juge française Sabine Khéris à annuler le mandat d'arrêt lancé contre lui dans l'affaire Michel Gbagbo, Guillaume Soro serait un tout petit peu embêté dans la mesure où une éventuelle relance d’un mandat par le Burkina Faso pourrait aboutir à son arrestation et son transfèrement dans ce pays. Alassane Ouattara, qui avait intercédé en sa faveur dans cette affaire auprès du Président du Burkina Faso dans le passé, étant aujourd’hui celui à qui il adresse ses plus vives critiques, sa protection est désormais loin d’être assurée. Il serait donc surprenant de voir le Président le protéger à nouveau alors qu’il tente d’empêcher le positionnement d’ Amadou Gon Coulibaly qui il semble avoir choisi pour lui succéder en 2020.

Voyant la situation difficile dans laquelle se trouve présentement leur leader, plusieurs ex-soroïstes ont dernièrement déserté son camp pour rejoindre le RHDP, le parti du Président Alassane Ouattara. L’opposition menée par l’ex-rebelle contre le régime d’ Alassane Ouattara pourrait même prendre fin de peur pour Soro Guillaume de finir dans une prison du Faso.