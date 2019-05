Côte d'Ivoire : Couper décaler, Serge Beynaud défie Arafat

Serge Beynaud, grand lauréat du PRIMUD 2018 (Prix international des musiques urbaines et du couper décaler) a reçu les clés de sa villa des mains du promoteur de l'évènement, Le Molare. Le "mannequin des arrangeurs", auréolé de son précédent succès, a lancé un gros défis à tous les faiseurs du couper décaler.

Serge Beynaud veut confirmer

Depuis son arrivée sur la scène musicale, avec sa chanson "couper décaler", Serge Beynaud ne cesse de gravir les échelons. Cet arrangeur, chanteur, auteur-compositeur né à Yopougon (commune populaire d'Abidjan) le 19 septembre 1987, a su marquer le couper décaler de son empreinte. Chacune de ses sorties musicales est favorablement accueillie par les mélomanes.

Chevalier dans l'Ordre du mérite culturel, Guy Serge Beynaud Gnolou, de son vrai nom, a été distingué par Le Molare en septembre 2018, lors des PRIMUD. La "Beynaumania" a décroché le prix du "Meilleur artiste couper décaler de l'année", succédant à Arafat dj, qui avait raflé le titre un an plutôt. Le Molare avait promis une villa au super gagnant du Prix international des musiques urbaines et du couper décaler.

Après un an d'attente, Serge Beynaud a finalement reçu les clés de sa villa. Cependant, le patron du label Star Factory ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Invité sur les ondes de Vibe Radio, l'artiste a manifesté son désir de conserver son trophée pour le PRIMUD 2019.

"Que tous viennent compétir. Ceux qui n’ont pas participé l’année dernière tout comme les nouvelles têtes, venez, on va jauger qui est le plus fort. C’est le moment de démontrer votre force de frappe. Venez les gars, parce que moi Beynaud, je vais confirmer. J’ai déjà lancé le défi de prendre la nouvelle villa une fois de plus", a lancé Serge Beynaud.

L'année dernière, Arafat dj avait appelé au boycott de l'évènement organisé par l'ex compagnon de feu Douk Saga. Le fils de Tina Glamour réclamait 100 millions de francs CFA avant de participer au PRIMUD. L'ex mentor d'Ariel Sheney avait même menacé tous les artistes désireux d'y prendre part.

Pour cette année, Serge Beynaud invite le "Beerus Sama" sans toutefois le citer. Il reste à savoir si le "Yorobo" voudra relever le défi en signant son retour au PRIMUD.