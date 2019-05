Ligue des Champions : le Fc Barcelone atomise Liverpool et se rapproche de la finale

Le Fc Barcelone qui recevait ce mercredi soir Liverpool dans le cadre de la deuxième affiche des demie-finales aller de ligue européenne des champions, s'est largement imposé (3-0) grâce à un Lionel Messi des grands soirs.

Le Fc Barcelone explose Liverpool et pose un pied en finale







Le Fc Barcelone qui accueillait Liverpool dans le cadre des demie-finales aller de la Ligue des champions s'est finalement imposé (3-0), au terme d’une partie qui fut âprement disputée. Après un début de match à l’avantage de Sadio Mané et ses coéquipiers, ce sont les Barcelonais qui ouvrent le score, grâce à l'uruguayen Luis Suárez, sur un très joli centre du latéral gauche espagnol, Jordi Alba (1-0, 26e).



Par la suite, les Blaugranas ont tenté de faire le break dans cette première période, sans parvenir à inscrire ce second but, rejoignant le vestiaire vec un score de 1-0 à la mi-temps.







En deuxième période, les Reds de Liverpool sont repartis très forts, multipliant les occasions sur la cage catalane, mais le portier catalan Ter Stegen a réalisé plusieurs arrêts, devant Milner (47e), Salah (53e) et Milner à nouveau (59e). C'est contre le cours du jeu que les locaux ont doublé la mise grâce à Lionel Messi (2-0, 75e), qui avait bien suivi une action de Suárez. En fin de partie, les Bluegrana requinqués par ce deuxième but, ont assiégé les cages adverses, et la Pulga a définitivement clos les débats sur un sublime coup franc, qui loge la blle dans la lucarne gauche d’Alisson (3-0, 82e). Le score n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce résultat plus que favorable, le FC Barcelone peut envisager très sereinement le retour à Anfield mardi prochain.





Vers une finale Ajax - Barcelone





Barcelone -Ajax d'Amsterdam, c'est la probable affiche de la finale de la 64e finale de la Ligue des champions de l'UEFA qui aura lieu le 1er juin 2019, à l'Estadio Metropolitano de Madrid, en Espagne. Dans la première demie-finale qui s'est disputé ce mardi, les néerlandais se sont imposés sur la pelouse de Tottenham (1-0) grâce à un but de Van de Beek. L'équipe de l'Ajax, tombeur du Real Madrid en huitième et de la Juventus en quart, devrait logiquement se qualifier pour la finale et retrouver le Fc Barcelone qui s'est quasiment mis à l'abri ce mercredi soir. Le football n'étant pas une science exacte, tout reste donc possible et seule le verdict des pelouses nous le dira. Rendez-vous les mardi et mercredi prochain pour les demie-finales retour.