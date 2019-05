Algérie - Mercato : Les Aiglons serrent les griffes pour cet espoir

Grande révélation de l’OGC Nice cette saison, le défenseur algérien Youcef Atal est sur les tablettes de nombreux clubs européens. Seulement les dirigeants niçois ne sont pas prêts de lâcher leur pépite.

Nice compte frapper fort pour conserver Youcef Atal.

Recruté l’été dernier pour 3 millions d’euros (1,9 milliard de francs CFA), Youcef Atal affiche une progression détonante avec l’OGC Nice cette saison. Au vu de ses performances, le jeune latéral algérien (22 ans) serait dans le viseur de plusieurs clubs européens. Après l’intérêt du PSG dévoilé récemment par Le Parisien, le jeune fennec serait maintenant pisté par l’Atletico Madrid, Chelsea et quelques clubs de Serie A.

Seulement, les dirigeants niçois ne comptent pas lâcher leur pépite. L’Equipe révèle ainsi qu’ils envisageraient d’augmenter le salaire de leur latéral droit sous contrat jusqu’en 2023. « Accaparée par les dossiers des prolongations de contrat de Walter Benitez et de Malang Sarr, auxquels il ne reste plus qu’un an à Nice (2020), la direction du Gym devrait ensuite se pencher sur son cas, afin d’ajuster son traitement à son nouveau statut», explique le quotidien sportif français. Le latéral perçoit actuellement 30 000 euros mensuels (19,6 millions de francs CFA) d’après le journal.

Samedi, Youcef Atal s’est encore illustré au Parc des Princes lors du match nul obtenu face au PSG (1-1). L’international algérien (7 sélections, 1 but) semble sur la même voie que ses dirigeants. Après la rencontre il s’est exprimé sur son avenir. « J’espère, oui j’espère que je serais Niçois (la saison prochaine, ndlr). Je ne pense pas à ça, je ne pense qu’à bien finir la saison et après on verra », a-t-il déclaré. Son entraineur Patrick Vieira lui a été clair, fermant la porte à un départ de son poulain indiquant que le Gym « n’est pas vendeur ».

L’ancien international se dit satisfait de la progression affichée par Youcef Atal. Celui-ci a disputé 26 matches de championnat et inscrit six buts, dont un triplé contre Guingamp.