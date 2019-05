Algérie - Mercato : Un Fennec a tapé dans l’œil du PSG

Grosse révélation de l’OGC Nice cette saison, Youcef Atal aurait été approché par le champion de France. Il est désormais sur les tablettes de plusieurs clubs européens.

Youcef Atal affiche une belle progression cette saison en Ligue 1.

Alors que le milieu de terrain semble être le chantier prioritaire du Paris Saint-Germain pour le mercato, le champion de France a été impressionné par les performances d’un défenseur. A en croire Le Parisien, le club de la capitale a pensé à recruter Youcef Atal lors du dernier mercato d’hiver. Le latéral de l’OGC Nice se révèle être la grosse surprise du côté des Aiglons cette saison.

Le journal indique que Antero Henrique le directeur sportif de Paris s’était intéressé au cas de Youcef Atal en novembre dernier. Des contacts auraient été entamés pour le jeune international algérien (7 sélection, 1 but) sans suite. Malgré cela, le défenseur de 22 ans a continué sur sa lancée et continue sa montée en puissance avec le club azuréen. Celui reste d’ailleurs sur une belle prestation lors du match nul entre Nice et Paris (1-1) samedi au Parc des Princes. Avant cela il s'était offert un triplé historique contre Guingamp lors de la 34e journée de Ligue 1.

Arrivé à Nice l’été dernier, Youcef Atal confirme pour sa première chez les Aiglons. Au point où son départ est même déjà évoqué par certains médias. Ceux-ci indiquent que le protégé de Patrick Vieira est pisté par Chelsea, l’Atletico Madrid et deux clubs de Serie A. Le latéral ne ferme pas la porte à un transfert dès cet été.

Selon Le Parisien, celui-ci a indiqué vouloir jouer la Ligue des champions. « J’espère bien jouer la Ligue des champions et je travaille pour cela. Mais je pense d’abord à bien finir la saison, on verra après ce qui arrive », déclare l’Algérien cité par le journal. Atal est sous contrat jusqu’en 2023 avec Nice.