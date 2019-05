Couper-décaler: Arafat dj tourne définitivement dos à Trace Africa

Le boss de la Yorogang, Arafat dj a définitivement tourné dos à la chaine de télévision Trace Africa après que son chargé de communication ait été refoulé des locaux de cette entreprise.

C'est terminé entre Arafat dj et Trace Africa

C’est désormais officiel. Arafat dj a décidé de ne plus passer par l'incontournable chaine de télévision musicale en Afrique francophone, Trace Africa, pour faire la promotion de « moto moto » et de toutes ses prochaines chansons. Annonçant dans une vidéo que son chargé de communication a été empêché d'accéder aux locaux de cette entreprise, Arafat dj a considéré cela comme une humiliation. C'est donc la goutte d'eau qui a débordé le vase. Beerus Sama ne se produira plus sur cette grande chaîne de la musique et compte bien faire la promotion de ses chansons ailleurs. "Je préfère que vous ne diffusiez plus mes sons, il y a d'autres chaines qui le feront", a-t-il déclaré.

Vous pourriez aimer lire : l'agent de dj Arafat foutu à la porte à Trace Radio

Dénonçant un complot orchestré contre sa personne, Arafat dj a affirmé que toutes ses tentatives d'avoir une audience avec la directrice de cette chaine, Nadeige Tubiana, ont été vaines. Rappelons que l'artiste s’est d'abord s'excuser auprès de ce média qu'il avait préalablement accusé de le boycotter. Il avait promis qu'il se rendre dans les locaux de la station abidjanaise de cette chaine pour demander pardon à directrice Nadeige Tubiana, précédemment pointé par lui comme étant la donneuse d'ordre du boycotte dont il est l’objet.

Par ailleurs, il s'est dit confiant en ce qui concerne la sortie de son dernier single intitulé "Moto moto" qui selon ses propos, va cartonner. "Moto moto vaincra malgré tous", a soutenu le "gouverneur" de la "Chine".

Notons que la chanson "Moto moto" tant attendue de Dj Arafat sortira le vendredi 10 mai, soit dans seulement 48 heures. Il compte utiliser ce tube pour contrer la chanson à succès de Ariel Sheney "Amina".