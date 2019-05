Situation socio-politique: Ce que Gbagbo et Bédié réservent à Ouattara

L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a reçu le 7 mai 2019, à Bruxelles, son lieu de résidence, des émissaires de Henri Konan Bédié, conduits par Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA.

Guikahué satisfait de ses échanges avec Laurent Gbagbo

Maurice Kakou Guikahué annonce de très belles perspectives après sa rencontre avec Laurent Gbagbo le 7 mai dernier. Le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'est rendu à Daoukro, auprès de son mandataire, Henri Konan Bédié afin de lui faire le point de ses échanges avec l'ex-pensionaire de Scheveningen.

Les échanges avec Gbagbo ont été jugés fructueux par Guikahué." Dans les jours qui viennent, les Ivoiriens verront le fruit de cette mission", a confié le professeur de cardiologie à la presse après sa rencontre avec le Bouddha de Daoukro.

Le rendez-vous de Bruxelles a été à souhaité par le PDCI-RDA. La demande du parti septuagénaire a été accueilli favorablement par le président Gbagbo, pour qui cette entrevue entre dans le cadre de sa volonté d'union et de réconciliation vraie de toute la classe politique ivoirienne, sans exclusif, pour une nation paisible et des élections crédibles et sans heurts.

Même si le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo n'a pour l'instant pas donné son avis à proprement dit sur la proposition à eux faite par Bédié, les indicatifs montrent clairement que le parti de Gbagbo pourrait s'inscrire dans cette nouvelle alliance, non-idéologique prônée par le PDCI-RDA.

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, rappelons-le, est à la recherche de partenaires suceptibles de l'épauler dans ses ambitions de déboulonner le président Alassane Ouattara au soir des élections présidentielles de 2020.

Autrefois allié incontestables, les présidents Ouattara et Henri Konan Bédié sont aujourd'hui diamétralement opposés du fait de leurs incompréhensions nées de l'épineuse question de l'alternance politique en 2020. Les deux hommes ne regardent plus dans la même direction depuis bien longtemps.