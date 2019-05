Côte d'Ivoire: RHDP, Alassane Ouattara tient une réunion capitale

Alassane Ouattara a-t-il décidé de mettre les bouchées doubles face à la révolte de son "fils" Guillaume Soro ? En tout cas, le numéro un des Ivoiriens semble avoir pris l' ampleur de la menace que constitue l' ancien patron de l' Assemblée nationale. Le président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) annonce une importante rencontre avec les membres du Conseil politique.

Alassane Ouattara parle au Conseil politique du RHDP

"Alassane Ouattara président du RHDP convoque mesdames et messieurs les membres du Conseil politique à une importante réunion, le mardi 7 mai 2019 à 17 h à la salle des fêtes de l' hôtel Sofitel Ivoire", apprend-on dans un communiqué. La note ne donne aucun ordre du jour à propos de cette première réunion du Conseil politique de la coalition proche d' Alassane Ouattara.

Toutefois, il est aisé de deviner que la situation politique de la Côte d' Ivoire retiendra toute l'attention des 135 membres de cet organe du RHDP. Depuis près d' un mois, Guillaume Soro est en tournée dans le nord du pays. Le député de Ferké, qui a démissionné de l' Assemblée nationale le 8 février 2019, est devenu un fervent détracteur d' Alassane Ouattara. L' ex-chef de la rébellion ivoirienne ne manque aucune occasion pour fustiger les tenants actuels du pouvoir.

C' est sûrement pour préparer une risposte à la mesure des propos de l' ancien président de l' Assemblée nationale que le président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix entend réunir le Comité politique. Déjà, fin avril, Ally Coulibaly avait été dépêché au Nord pour "rétablir la vérité" une semaine après le passage de Guillaume Soro. Le ministre de l’ Intégration africaine et des Ivoiriens de l’ extérieur a séjourné durant trois jours dans le département de Dabakala.

"Personne n’a chassé Guillaume Soro de son poste, il est parti de lui-même", relèvera-t-il avant de souligner que "la porte du RHDP lui est largement ouverte".

Alassane Ouattara-Soro, la guerre des "réunions"

Quelques jours après la réunion du Conseil politique du RHDP, plus précisément le vendredi 10 mai, Guillaume Soro invite trois partis politiques proches acquis à sa cause à Katiola pour une "importante réunion". Il s' agit notamment du RACI (Rassemblement pour la Côte d' Ivoire), l' ANC (Alliance nouvelle pour le changement) et le MVCI (Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d' Ivoire). Le lendemain, Guillaume Soro convoque les membres du Comité politique à "une importante réunion" dans cette même localité.

On peut le dire, les deux hommes affûtent leurs armes. À moins de deux ans de la présidentielle, Alassane Ouattara et son ancien protégé sont dans une dynamique de positionnement sur le terrain politique. Et pour cela, tous les coups sont permis. Rien que pour cette semaine, les deux personnalités organisent d'importantes réunions pour assurément donner une nouvelle feuille de route à leurs partisans.