Côte d'Ivoire : Didier Drogba prend le brassard de l'Alphabétisation

À travers sa fondation, Didier Drogba a initié un vaste programme d'Alphabétisation à travers toute l'Afrique. L'ancien footballeur international a pour ce faire, noué des partenariats avec le ministère ivoirien de l'Éducation nationale et l'ADEA.

Didier Drogba et sa méthode d'Alphabétisation sur Smartphone

Lors d'un séjour dans un complexe hôtelier au Koweït, Didier Drogba a découvert, avec stupéfaction, que des personnes dites nanties, continuent de courir après la connaissance pour consolider et accroître leurs fortunes. L'ancien capitaine des Éléphants a donc appelé les Ivoiriens et autres Africains à apprendre davantage afin de sortir le continent de sa léthargie et de ses difficultés.

C'est dans cette optique que la Fondation Didier Drogba, l’Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique (ADEA) et le ministère ivoirien de l'Éducation nationale ont signé un protocole d'accord, ce mercredi 8 mai, en vue de permettre aux Africains d'apprendre à lire, à écrire et à calculer à partir du Smartphone.

« La Fondation Didier Drogba s’intéresse particulièrement à deux secteurs, l’éducation et la santé. Elle nous a approchés pour savoir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble afin d’initier ce projet d’alphabétisation numérique », a déclaré Albert Nsengiyumva, Secrétaire exécutif de l’ADEA, qui indique par ailleurs que l'objectif final de ce projet est de « toucher un maximum de pays africain en commençant par la Côte d’Ivoire ».

La ministre Kandia Camara s'est également félicitée de ce vaste programme initié par Didier Drogba et sa fondation, avec l'appui de l'ADEA. Car, ajoute-t-elle, « Avec 43% d’analphabètes, la Côte d’Ivoire a décidé de faire de l’alphabétisation une cause nationale. »

Conscient de l'impact de ce projet sur la population africaine, Didier Drogba a indiqué : « L’analphabétisme concerne les jeunes, mais aussi les vieux. À travers cet outil nous voulons donc changer leur vie, changer leur quotidien, accroître leur chance et participer à leur développement intellectuel et social. »

Notons que Drogba Didier a pris sa retraite internationale, en novembre. Et depuis, la légende vivante du football africain s'est lancée dans la bonne cause pour le bien-être des Africains.