Parlement de la CEDEAO: Yah Touré (PDCI) nargue Amadou Soumahoro

Depuis Abuja, Yah Touré député Ivoirien membre du Parlement de la CEDEAO a apporté une réplique à Amadou Soumahoro, patron du Parlement Ivoirien. L'honorable Soumahoro avait en effet subi un camouflet face à son homlogue de la CEDEAO, alors qu'il tentait de faire virer deux députés PDCI, dans l'insouciance totale des textes qui régissent l'Institution ouest-africaine.

Yah Touré repond à Amadou Sumahoro "Nous siègérons jusqu'en 2020"

L'on se souvient du camouflet subi par le patron de l'Hémicycle ivoirien, Amadou Soumahoro devant le Parlement de le CEDEAO. l’Honorable Moustapha Cissé, président du parlement de la CEDEAO, avait, dans une adresse à son homologue ivoirien, exprimé son regret ne pas pouvoir donner suite à sa demande de procéder au remplacement des Honorables ivoiriens Salé Poli et Touré Yah, encore moins recevoir en conséquence la prestation de serment des deux nouveaux députés recommandés.

Le député de Duékoué, membre du groupe Parlementaire est revenu sur le fiasco d'Amadou Soumahoro avant de rappeler au chef du Parlement ivoirien que son homologue Salé Poli et lui siègeront au Parlement de la CEDEAO, jusqu'en 2020 conformement aux textes de l'Institution ouest-africaine. “Salé Poli et moi-même, Yah Touré, siégerons donc jusqu’ à cette date, février 2020. Et peut-être encore plus si nous sommes maintenus dans la 5ème mandature, puisque le mandat des députés ivoiriens va au-delà de 2020, parce qu’élus en 2018”, a-t-il prévenu Amadou Soumahoro.

Le député s'est dit pour autant désolé de voir son pays la Côte d'Ivoire se faire ainsi humilier en terre étrangère, avant de donner un cours magistral au député RHDP de Séguéla . “ C’est dommage que la Côte d’Ivoire se soit fait humilier ainsi en terre étrangère. Car au regard des textes, il n’est pas possible d’évincer les députés siégeants qu’ils sont. D’autant plus qu’une fois admis dans le parlement de la Cedeao, le député y demeure tant qu’il n’est pas battu à l’élection suivante, tant qu’il n’a pas perdu son immunité parlementaire et tant qu’il est en vie”