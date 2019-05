Après son passage à C'Midi, Consty Eka vivement critiqué

Consty Eka était l'invité spécial de Caroline Da Silva, à l'occasion de l'émission C'Midi. Au cours de ce programme diffusé du lundi au vendredi sur RT1, l'animateur camerounais a dévoilé une confidence que lui aurait confié feu Omar Bongo à-propos d'Alassane Ouattara.

Consty Eka "lynché" par des internautes

Consty Eka a fait les beaux jours de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Grâce à sa voix facilement reconnaissable, l'animateur-présentateur réussissait avec brio à faire rêver et voyager les auditeurs et les spectateurs. Il était l'un des poids lourds du showbiz ivoirien. Après de brillantes années à la radio publique Fréquence 2 et la télévision nationale, Consty Eka quitte la Côte d'Ivoire en 2001. Il dépose ses valises au Cameroun, où il poursuit ses activités.

Vendredi 10 mai, Consty Eka était sur les plateaux de l'émission C'Midi. L'homme de média, heureux de retrouver la Côte d'Ivoire, a fait une grosse révélation. En effet, selon le père d'Africa Music Awards, le président Omar Bongo lui aurait fait des confidences. L'ancien président a fait savoir qu'il pouvait débarquer sans prévenir au domicile de Félix Houphouët-Boigny et s'asseoir sur son lit pour discuter.

Consty Eka a aussi ajouté que le premier chef d'Etat ivoirien avait désigné Alassane Ouattara comme étant celui qui réaliserait le deuxième miracle ivoirien. Ces propos du patron de CEKAM (sa structure de communication) ont suscité de vives réactions.

Des internautes ont vite fait de voir en cette sortie de Consty Eka une tentative d'entrer dans les bonnes grâces de l'actuel pouvoir ivoirien. "Moi, je ne reconnais pas ces dires de notre pépé Félix Houphouët- Boigny. Il était trop sage pour dire des sottises de la sorte à huis clos. Vivons l'instant présent sans blasphémer ma foi Consty Eka !", a commenté un internaute.

"Mon ami, tu penses que tu pouvais dire autre chose ? On a vu tout RFI avec des officiels européens passer ici dire ce genre de choses que tu dis parce qu'on avait rempli leur sac de milliards. Dis-nous que tu es venu pour qu'on te gère sinon à C'Midi, on parle culture et non politique", a publié un autre utilisateur de Facebook.

Les internautes n'ont pas manqué de critiquer la gestion d'Omar Bongo. "Bongo lui-même était assis sur du pétrole et il n'a fait qu'aller construire Paris pour être traité de voleur après. Donc je ne sais pas de quoi il parle", pouvait-on lire sur les réseaux sociaux.