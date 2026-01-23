Ishowspeed dépose ses valises au Bénin

Ishowspeed poursuit sa tournée africaine. Après le Nigeria, le streamer met le cap sur le Bénin. Il est arrivé à Cotonou dans la matinée de ce vendredi 23 janvier 2026. En direct, avec ses plus de 50 millions d’abonnés, il va vivre des expériences exceptionnelles au Bénin.

Ishowspeed au Bénin, après le Nigeria

Annoncé depuis plusieurs jours, c’est désormais une réalité. Le célèbre youtubeur Ishowspeed a atterri au Bénin. Comme dans les autres pays africains qu’il a déjà visités, il va découvrir les richesses culturelles et touristiques du Bénin.

Il souhaite visiter les sites touristiques, apprendre l’histoire des peuples africains, s’intégrer et expérimenter la vie quotidienne en Afrique. « Je veux montrer au monde ce qu’est vraiment l’Afrique », a déclaré Speed lors de son séjour en Afrique du Sud.

Aucun incident majeur n’a été signalé jusque-là. Polémiste et parfois très brutal, le youtubeur déroule pour le moment une tournée sans anicroches. Dénommée « Speed Does Africa », cette tournée va conduire Ishowspeed dans 20 pays africains.

Cotonou accueille cette figure mondiale de l’attraction à un moment où sa stratégie de branding est en pleine ascension. Avec la visite d’Ishowspeed, le Bénin conforte son positionnement sur la scène internationale. Considéré comme l’une des meilleures destinations africaines, le Bénin pourrait tirer grand profit de cette visite.

https://twitter.com/Wilfvik/status/2014601218618732855