Wizkid, premier africain à 10 milliards de streams sur Spotify

Le Nigeria vient encore de frapper encore très fort au plan mondial. La star de l’Afrobeats, Wizkid est devenu le premier artiste africain à franchir la barre symbolique des dix milliards d’écoutes sur la plateforme de streaming Spotify. Le jeune artiste nigérian vient une fois encore confirmer son statut de superstar mondiale.

Spotify : Wizkid marque l’histoire en Afrique

Grande star de l’Afrobeats, le Nigérian Wizkid a marqué l’histoire de la musique en devenant le premier artiste africain à franchir le cap des dix milliards d’écoutes sur la plateforme de streaming Spotify. L’artiste a atteint cette barre symbolique grâce au cumul de ses écoutes sur l’ensemble des plateformes numériques. Ceci vient une fois de plus confirmer le statut d’icône mondiale de l’afrobeats pour Wizkid devant ses rivaux, Davido et Burna Boy.

La récente collaboration de Wizkid avec la superstar canadienne Drake, aux côtés de la chanteuse britannique Tyla, demeure son titre le plus populaire, avec près de quatre milliards d’écoutes. Tout ceci aura contribué à ce record monumental en Afrique.

Son troisième album studio, Made In Lagos (Deluxe), s’impose aussi comme son projet le plus streamé sur Spotify, dépassant le milliard d’écoutes. Le morceau le plus écouté de Wizkid reste Essence, en featuring avec Tems, qui totalise plus de 333 millions de streams.

Outre le gros record de Wizkid, Spotify a également enregistré un autre record majeur : Birds Of A Feather de la chanteuse américaine Billie Eilish. Elle est devenue la chanson solo féminine la plus écoutée de l’histoire de la plateforme, avec 3,37 milliards d’écoutes, détrônant ainsi Dance Monkey de Tones and I (3,3 milliards).