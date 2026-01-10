Wizkid, premier africain à 10 milliards de streams sur Spotify

Durée de lecture : 2 minutes
wizkid
© Wizkid

Le Nigeria vient encore de frapper encore très fort au plan mondial. La star de l’Afrobeats, Wizkid est devenu le premier artiste africain à franchir la barre symbolique des dix milliards d’écoutes sur la plateforme de streaming Spotify. Le jeune artiste nigérian vient une fois encore confirmer son statut de superstar mondiale.

Spotify : Wizkid marque l’histoire en Afrique

Grande star de l’Afrobeats, le Nigérian Wizkid a marqué l’histoire de la musique en devenant le premier artiste africain à franchir le cap des dix milliards d’écoutes sur la plateforme de streaming Spotify. L’artiste a atteint cette barre symbolique grâce au cumul de ses écoutes sur l’ensemble des plateformes numériques. Ceci vient une fois de plus confirmer le statut d’icône mondiale de l’afrobeats pour Wizkid devant ses rivaux, Davido et Burna Boy.

La récente collaboration de Wizkid avec la superstar canadienne Drake, aux côtés de la chanteuse britannique Tyla, demeure son titre le plus populaire, avec près de quatre milliards d’écoutes. Tout ceci aura contribué à ce record monumental en Afrique.

Côte d’Ivoire : « Dieu m’a dit que je suis prophète Élie », Himra
Côte d’Ivoire : Ariel Sheney annonce une pause musicale

Son troisième album studio, Made In Lagos (Deluxe), s’impose aussi comme son projet le plus streamé sur Spotify, dépassant le milliard d’écoutes. Le morceau le plus écouté de Wizkid reste Essence, en featuring avec Tems, qui totalise plus de 333 millions de streams.

Ariel Sheney face au deuil : que sait-on du décès de Nadia Sabeh ? Google tremble
Nadia Sabeh est morte : Dieu…, Ariel a si cher payé.

Outre le gros record de Wizkid, Spotify a également enregistré un autre record majeur : Birds Of A Feather de la chanteuse américaine Billie Eilish. Elle est devenue la chanson solo féminine la plus écoutée de l’histoire de la plateforme, avec 3,37 milliards d’écoutes, détrônant ainsi Dance Monkey de Tones and I (3,3 milliards).

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026