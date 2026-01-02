Côte d’Ivoire : « Dieu m’a dit que je suis prophète Élie », Himra

Mardi 30 et mercredi 31 décembre 2025, Himra a donné un double concert explosif au Parc des expositions d’Abidjan. L’artiste a partagé une confidence sur son appel divin à un ministère prophétique.

Himra, le futur prophète Élie de la Côte d’Ivoire ?

Le 30 décembre dernier, Himra est monté sur scène autour de 22h10 pour assurer son spectacle devant ses fans. Après plus d’1h30 de show, l’artiste a marqué une pause pour partager une confidence avec son public. Ce moment, il le voulait solennel. Comme dans un confessionnal, il a exigé que les bruits (cris du public, musique sonore) s’arrêtent autour de lui. Et c’est à ce moment que le Chetté explique qu’il a été victime d’une crise cardiaque.

« J’ai été victime d’une crise cardiaque. Mon cœur battait à un rythme accéléré. C’était vraiment grave. Le personnel du Seen hôtel où j’étais à ce moment était en alerte. Je sais que ce n’était pas simple. Car, je sais reconnaître les attaques et les mauvaises énergies. C’est ce qui me permet d’être le Dachigba. Je suis combattu physiquement comme spirituellement », a-t-il commencé. « Pendant que je me sentais mal, c’est ce jour là que Dieu m’a dit que je suis le prophète Elie. Mon premier réflexe était d’appeler ma mère pour lui expliquer la situation. Pendant que j’étais au téléphone avec elle et qu’elle priait pour moi, j’entendais seulement une voix qui me disait avec insistance que je suis le prophète Elie. C’est à l’écoute de cette voix que j’ai été guéri instantanément. Je ne sais ni quand ni à quel moment ce prophète Élie naîtra en moi, mais Dieu m’a dit que je suis prophète Élie. », a ajouté Himra.

Par la suite, la star du rap ivoirien a poursuivi son show après ce moment de témoignage.