Côte d’Ivoire : « Dieu m’a dit que je suis prophète Élie », Himra

Mardi 30 et mercredi 31 décembre 2025, Himra a donné un double concert explosif au Parc des expositions d’Abidjan. L’artiste a partagé une confidence sur son appel divin à un ministère prophétique.
Himra, le futur prophète Élie de la Côte d’Ivoire ?
Le 30 décembre dernier, Himra est monté sur scène autour de 22h10 pour assurer son spectacle devant ses fans. Après plus d’1h30 de show, l’artiste a marqué une pause pour partager une confidence avec son public. Ce moment, il le voulait solennel. Comme dans un confessionnal, il a exigé que les bruits (cris du public, musique sonore) s’arrêtent autour de lui. Et c’est à ce moment que le Chetté explique qu’il a été victime d’une crise cardiaque.
2e jour de concert de HIMRA au parc des expos le 31 décembre 2025 🤯😳❤️Côte d’Ivoire : Ariel Sheney annonce une pause musicaleAriel Sheney face au deuil : que sait-on du décès de Nadia Sabeh ? Google tremble
.@Elown_KNB même dans tes rêves tu peux rassembler ce monde ?
Tu te moque d’un artiste dont tu n’atteindras jamais son niveau 🤦🏿♂️
1er jour le 30 décembre 2025, COMPLET DE MALADE
2e jour le 31 , COMPLET ⚔️ https://t.co/5aOizk23D9 pic.twitter.com/Kj1MQEfQMB
— BOSS ALBANO (@bossalbano_) January 2, 2026
Nadia Sabeh est morte : Dieu…, Ariel a si cher payé.
Nadiya Sabeh, la compagne d’Ariel Sheney, est décédée
« J’ai été victime d’une crise cardiaque. Mon cœur battait à un rythme accéléré. C’était vraiment grave. Le personnel du Seen hôtel où j’étais à ce moment était en alerte. Je sais que ce n’était pas simple. Car, je sais reconnaître les attaques et les mauvaises énergies. C’est ce qui me permet d’être le Dachigba. Je suis combattu physiquement comme spirituellement », a-t-il commencé. « Pendant que je me sentais mal, c’est ce jour là que Dieu m’a dit que je suis le prophète Elie. Mon premier réflexe était d’appeler ma mère pour lui expliquer la situation. Pendant que j’étais au téléphone avec elle et qu’elle priait pour moi, j’entendais seulement une voix qui me disait avec insistance que je suis le prophète Elie. C’est à l’écoute de cette voix que j’ai été guéri instantanément. Je ne sais ni quand ni à quel moment ce prophète Élie naîtra en moi, mais Dieu m’a dit que je suis prophète Élie. », a ajouté Himra.
Par la suite, la star du rap ivoirien a poursuivi son show après ce moment de témoignage.