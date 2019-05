ML Sy, la fille dans le clip d'Arafat dj arrive à Abidjan

Maridié Lixya ou ML Sy, la belle fille aux cotés de dj Arafat sera très bientot à Abidjan, pour certainement contribuer à la promtion du moto moto. C'est elle même qui a donné l'information sur son compte instagram.

Maridié Lixya ou ML Sy , la jeune fille sexy dans le clip ''Moto Moto'' d'Arafat dj, a annoncé qu'elle sera très bientôt à Abidjan. En effet, Arafat dj après avoir publié une photo de lui avec cette belle demoiselle aux rondeurs magnifiques, a aussitôt braqué les projecteurs sur cette dernière. Dans la foulée, elle a été comparée par les internautes, à Maria Mobil la '' jolie Amina'' d'Ariel Sheney.

Le buzz autour du clip moto moto (plus d'un million de vues en 24 heures) a davantage accru la notoriété de la jeune top modèle . ML Sy ayant compris que la Côte d'Ivoire est une porte d'entrée dans le monde du showbusiness africain n'entend donc pas laissé passer cette belle opportunité. Elle devrait déjà être en route pour Abidjan pour contribuer à la promotion du '' moto moto d'Arafat dj '' et également essayer de denicher d'autres marchés.

Notons que ML Sy est un modèle de clip. Avant Arafat DJ, elle a joué dans les clips de la chanson "Tchoin" de Kaaris et du rappeur haïtien Gato Da Bato dans son titre "Pa Nan Choucou". Elle a à son compte, une agence de mode, mais aussi un lounge pour femme à Paris. C’est dans ce salon qu’elle a créé son concept "De l’or dans mon dressing" qui est un lieu de rencontre entre les femmes qui exposent leurs habits dont elles n’ont plus besoin et d’autres femmes qui viennent les acheter.