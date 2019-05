Arafat dj bat le record d'Ariel Sheney, Debordo crie à l'anarque

Le dernier single d'Arafat dj intitulé '' Moto Moto'' disponible depuis ce vendredi 10 mai 2019, a atteint le million de vue en moins de 24 heures. Le boss de la Yorogang a donc battu le record de son ex poulain, Ariel Sheney qui, avec la vidéo du morceau '' Amina'' avait cumulé 1 million de vues en 4 jours. Cependant Debordo Leekunfa, ennemi juré d'Arafat dj crie à l'anarque.

Le réaction de Debordo Leekunfa après le record d'Arafat dj

Arafat dj a fait voler en éclat le record de vues sur youtube de son ex poulain Ariel Sheney, avec le clip '' Moto Moto'' qui a enregistré plus d'un million de vues en seulement 24 heures. C'est donc la meilleure performance jamais réalisée jusque-là dans le milieu du Couper décaler sur Youtube. Plusieurs grosses têtes du couper decaler ont salué la qualité du clip du boss de la Yorogang qui lui a couté la modique somme de 10 millions de fcfa.

Il s'agit notamment de Dj Leo qui, dans une vidéo sur les réseaux sociaux a encensé le gouverneur de la Chine « Quand c’est bon, il faut le reconnaître. Félicitations à Arafat Dj qui a fait un bon boulot. Belle chanson et un beau clip. Il n’y a rien à dire. Chapeau à toi. Avant, dans le Coupé Décalé, on avait du mal à produire de bons clips. Maintenant, nos clips sont très bons. Arafat Dj a placé la barre haute » », a reconnu Le Cadeau du ciel.

Quant à Debordo Leekunfa, enemi juré d'Arafat , il a noté que cette performance de son ex meilleur ami est en realité une groose machination. Il a publié plusieurs des images oû l'on aperçoit plusieurs ordinateurs et téléphones connectés sur le lien du '' Moto moto''. Aussi Opah la nation a églament publié une capture d'ecran qui selon lui, atteste que Yorobô a effectivement acheté des vues sur youtube.

« La plus grosse arnaque. Je fais appel à la police. Je porte plainte lundi. Non je dis Non. Pas de cela dans la musique ivoirienne, ça fait trop honte. Pourquoi forcer les vues ? Svp pensez au coupé décalé et au pays, les autres nations nous observent. Tout doit arriver naturellement. J’ai honte, je suis déçu », a-t-il asséné via son compte Facebook.