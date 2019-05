Côte d'Ivoire : Azaguié, Mamadou Koulibaly prépare le grand ménage

Le maire Mamadou Koulibaly tient à donner une fière allure à Azaguié, la commune à la tête de laquelle il est installé depuis le mercredi 19 décembre 2018, à la suite de sa victoire aux élections locales du 13 octobre de la même année. Le premier magistrat de la localité annonce des actions d'envergure.

Mamadou Koulibaly met de l'ordre

Mamadou Koulibaly se donne pour objectif de faire le grand ménage à Azaguié, cette ville située à environ 40 kilomètres d'Abidjan. Selon une information relayée sur le compte Twitter de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), le parti politique porté sur fonts baptismaux par Mamadou Koulibaly, des travaux de réaménagement du marché de la gare démarrent ces jours-ci.

"Ceci est le dernier week-end pour les commerçants du marché de la gare pour déménager leurs boutiques. A compter du début de la semaine prochaine, les travaux de ramassage des ordures et de construction du marché vont être lancés", apprend-on.

Il s'agit pour le maire d'Azaguié de dégager les voies grâce à "des engins pour permettre l'accès des camions aux ordures et à la plateforme du marché". Mamadou Koulibaly précise que "les piliers et étals mal construits, qui s'écroulent au gré du vent, seront rasés pour donner naissance à un nouvel espace plus fonctionnel, sécurisé et organisé".

Pour rappel, Mamadou Koulibaly avait enfilé des gants pour nettoyer le marché d'Azaguié. C'était début octobre 2018. Le président de LIDER entendait ainsi démontrer "le nécessaire engagement de chaque citoyen pour la salubrité".

À son ascension à la tête de la commune d'Azaguié, l'ancien président de l'Assemblée nationale avait annoncé la destruction des constructions qui occupent le domaine public. L'opération devait s'achever fin mai 2019. "Nous n'avons pas voulu faire comme ailleurs, où on donne 48 heures pour partir et puis les machines viennent tout détruire", a dit Ako Adjoro Claude, premier adjoint au maire.

"En deux mois, vous avez le temps de trouver d'autres endroits pour vous relocaliser, faire vos nouvelles demandes d'OPD (Occupation de domaine public) et réouvrir vos boutiques", a conseillé Mamadou Koulibaly.