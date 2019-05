Couper décaler: Voici pourquoi Arafat dj a viré Youyou Toit Rouge

Ce n'est plus un secret pour personne, Arafat dj et son ex- complice Youyou Toit Rouge qui officiait en tant que manager général de la Yorogang, ne regardent plus dans la même direction. Mais que s'est il passé pour que les deux hommes pourtant si proches puissent en arriver à une rupture ? Retour sur cette affaire.

Pourquoi Arafat dj a-t-il chassé Youyou Toit Rouge?

Interrogé par Vibe Radio, Arafat dj a expliqué avoir mis fin au contrat qui le liait à Youyou Toit Rouge, car ce dernier ne manifestait plus la volonté de vouloir booster sa carrière «Je me suis séparé de Youyou, ce n’est pas pour un problème d’argent ni de femme. Ceux qui sont prêts à travailler, à se battre et à avancer dans la vie, je serai toujours avec eux. Youyou a été relevé de ses fonctions. Car j’ai voulu donner la chance à quelqu’un d’autre qui m’a démontré qu’il veut propulser ma carrière» a expliqué l'auteur du moto moto qui rappelons le, s'est attaché les services d' un manager très connu en Côte d'Ivoire, Arnaud Jaguard, qui travaillait auparavant avec Ariel Sheney.

Quant à Youyou Toit-Rouge, il a précisé qu'il n'a pas été exclu de la Yorogang avant d'indiquer qu'il a juste decidé de prendre du recul afin de se consacrer à sa vie privée «J’ai tout simplement décidé de me mettre un peu en retrait, c’est tout et rien d’autre. Je n’ai jamais été chassé par Dj Arafat, je tiens à le dire. Ce n’est pas parce qu’on ne nous voit pas ensemble ces derniers temps qu’on va dire que nous nous sommes séparés. Comme je l’ai souligné c’est juste que j’ai pris la résolution de replier et me mettre un peu à l’écart un temps soit peu » a confié Youyou à Vibe radio.