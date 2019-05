Côte d'Ivoire : Le message d'Arafat dj après les violences de Béoumi

Hormis la lutte pour la première place du couper décaler , Arafat dj se soucie également de la paix dans son pays. Il n'est pas resté insensible face aux violences inter-ethniques survenues cette semaine dans la ville de Béoumi, au centre la Côte d'Ivoire.

La réaction d'Arafat dj après les affrontements de Béoumi

La ville de Béoumi, située dans le centre de la Côte d'Ivoire et proche de Bouaké, a été le théâtre de violents affrontements, suite à un accrochage entre deux chauffeurs issus l’un de la communauté Baoulé, et l’autre de la communauté Malinké. Ces violences inter-ethniques qui ont débuté le mercredi 15 mai matin ont occasionné une dizaine de morts et près d’une centaine de blessés, selon les autorités ivoiriennes.

Plusieurs voix se sont levées pour condamner ces affrontements dont le célèbre chanteur ivoirien, Arafat dj. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Le Daishikan a adressé un message aux populations de Béoumi. '' On ne doit pas se manger entre nous Ivoiriens , on doit former un bloc pour contre attaquer ceux qui viennent s'attaquer aux Ivoiriens. C'est ça, on appelle des frères '', a déclaré le boss de la Yorogang.

Et Arafat dj de poursuivre. '' Je viens de voir ce qui s'est passé à Béoumi où pour une histoire banale, les populations se sont entretués et des gens ont même été brûlés. Mais vous pensez que vous êtes fous. Laissez-moi vous dire que le plus fou sur cette terre, c'est Dieu '' a ajouté l'auteur du "Moto moto".

Arafat dj a demandé aux populations d'éviter ce genre de conflits afin de ne pas paralyser tous le pays. '' Quand vous avez ces comportements bizarres, vous voulez quoi ? Contaminer tous les Ivoiriens pour qu'ils se battent entre eux . Mais à quoi est-ce que tous cela va aboutir? À rien du tout parce que la finalité c'est les morts et les blessés'' a-t-il affirmé avant d'exhorter les populations de Béoumi à laver le linge sale en famille. '' Quand il y a des problèmes, on les resout mais on ne doit pas s'entredéchirer entre nous Ivoiriens'' a renchéri Yorobo.